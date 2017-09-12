Россия рассматривает более 50 заявок на экспорт беспилотников

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Россия рассматривает более 50 заявок на поставку за рубеж беспилотных летательных аппаратов, их доля в общем портфеле заказов будет расти. Об этом в интервью ТАСС рассказал помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин.
"Да, мы планируем увеличивать долю, прорабатывается более 50 заявок по этой тематике. Я не могу сказать, что мы сегодня в лидерах в этой области - ими являются США и Израиль, но Россия, безусловно, догонит", - сказал Кожин.
Он пояснил, что американцы развивают не только разведывательные системы, предназначенные для мониторинга обстановки, но и ударные комплексы на базе беспилотных аппаратов. "У нас тоже все эти работы ведутся, выпускаются различные виды беспилотных систем. Кроме того, с Израилем идут переговоры на тему совместных разработок", - сказал помощник президента РФ.
Он отметил, что в общем объеме поставок беспилотная техника сейчас занимает не более 2-3%. "Но будет серьезное увеличение этой доли, потому что большое количество перспективных разработок готовится в серию", - резюмировал собеседник агентства.