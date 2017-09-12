ВКС РФ за сутки уничтожили в районе Акербата 180 объектов боевиков

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АЭРОДРОМ ХМЕЙМИМ /Сирия/, 12 сентября. /ТАСС/. Около 180 объектов инфраструктуры террористов уничтожила за сутки авиация ВКС России в интересах наступления сирийских войск в районе Акербата. Об этом во вторник сообщил журналистам начальник штаба группировки войск Вооруженных сил России в Сирии генерал-лейтенант Александр Лапин.
"Только вчера в интересах наступления сирийской армии в районе Акербата авиацией ВКС России совершено более 50 вылетов, в результате которых уничтожено около 180 объектов бандформирований - опорные пункты и укрепрайоны, подземные укрытия, пункты управления, отдельные отряды террористов, позиции артиллерии, склады с боеприпасами и ГСМ (горюче-смазочными материалами)", - сказал Лапин.
Он напомнил, что в центральной части Сирии правительственными войсками освобожден стратегически важный транспортный узел - город Акербат, превращенный боевиками в мощный укрепленный район. "В настоящее время террористам перекрыты оставшиеся пути доставки боеприпасов и материальных средств. Группировка подразделений сирийской армии продолжает операцию по зачистке местности от бандформирований ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство" - прим. ТАСС) в районах к западу и северу от Акербата. Несмотря на тяжелые потери, бандформирования продолжают оказывать серьезное сопротивление", - подчеркнул генерал.
По его словам, в ходе упорных боев в течение последней недели были освобождены еще восемь населенных пунктов, что позволило расчленить группировку боевиков в районе Акербата и осуществить ее разгром по частям.
"В интересах поддержки наступления отрядов сирийских вооруженных сил российская круглосуточно ведет воздушную разведку с целью обнаружения и уничтожения живой силы, вооружения и военной техники террористов, а также складов с боеприпасами и материальными средствами", - подчеркнул Лапин.