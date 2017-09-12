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Минобороны РФ: армия Сирии завершает разгром группировки ИГ на севере и юге Дейр-эз-Зора

Армия и ОПК
12 сентября, 11:49 UTC+3 /Сирия/ 12, сентября. /ТАСС

По словам начальника штаба группировки войск Вооруженных сил России в Сирии Александра Лапина, в ходе операции ликвидированы более 450 боевиков

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© EPA-EFE/SANA

АЭРОДРОМ ХМЕЙМИМ /Сирия/, 12 сентября. /ТАСС/. Сирийские войска завершают разгром группировки боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация), которая блокировала северные и южные кварталы Дейр-эз-Зора. Об этом во вторник сообщил журналистам начальник штаба группировки войск Вооруженных сил России в Сирии генерал-лейтенант Александр Лапин.

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"В настоящее время операция по освобождению города продолжается. Сирийские войска завершают разгром группировки ИГИЛ (устаревшее название ИГ - прим. ТАСС), которая блокировала северные и южные кварталы Дейр-эз-Зора", - сказал Лапин.

Он напомнил, что 5 сентября город Дейр-эз-Зор, более трех лет находившийся в плотном кольце окружения и в самом центре территорий, контролируемых террористами, был разблокирован сирийскими войсками под командованием генерала Хасана Сухела.

"Крылатыми ракетами "Калибр", запущенными со сторожевого корабля Черноморского флота "Адмирал Эссен" были уничтожены командные пункты и узлы связи боевиков, что позволило нарушить управление формированиями ИГИЛ в данном районе", - отметил генерал.

По его словам, развивая наступление, штурмовые группы Республиканской гвардии генерала Захреддина деблокировали военный аэродром, где более 1 тыс. военнослужащих 10 месяцев находились в окружении.

"В ходе операции ликвидированы более 450 боевиков, пять танков и 42 пикапа с установленным крупнокалиберными пулеметами. Подразделения 5-го штурмового корпуса, продвигаясь от Пальмиры через Эс-Сухне, вошли в город с южного направления", - подчеркнул генерал.

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