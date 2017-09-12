ОДК завершит летные испытания нового двигателя для Ил-112В через 2 месяца

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) намерена в течение двух месяцев провести 20 испытательных полетов нового двигателя для Ил-112В ТВ7-117 в составе летающей лаборатории. Об этом во вторник сообщил журналистам генконструктор ОДК Юрий Шмотин.

"Запланировано 20 полетов во всем диапазоне скоростей и высот для Ил-112. Планируем завершить эти 20 полетов в течение двух месяцев", - сказал Шмотин.

Он добавил, что также в ходе первого этапа испытаний планируется проверить новый двигатель на предельных режимах работы.

ТВ7-117 - семейство двигателей, созданных для турбовинтовых самолетов и вертолетов. Двигатель ТВ7-117СТ создан для нового военно-транспортного самолета Ил-112В. В сентябре 2016 года на предприятии "Климов" стартовали его стендовые испытания. Серийно этот двигатель будет изготавливаться в расширенной кооперации предприятий ОДК.