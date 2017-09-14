Допуск в небо: какие девушки стремятся стать военными летчицами

Знаете ли вы, что первая в мире женщина — военный летчик появилась именно в России? Ею стала княгиня Евгения Шаховская в 1911 году. Однако авиатриссой, как тогда говорили, она была не первой. До нее летчицей, правда, гражданской, стала Лидия Зверева. А первой в мире гражданской летчицей была французская баронесса Раймонда де Ларош.

Во время Первой мировой войны женщины были пилотами различных летательных аппаратов — от аэростатов до бомбардировщиков. Широко известны и подвиги советских летчиц в годы Великой Отечественной войны. Однако все это не помешало сформироваться стереотипу, что быть пилотом, тем более военным, — занятие исключительно мужское. Чтобы попробовать сломать этот шаблон, ТАСС поговорил с несколькими девушками, которые четко знают, что стереотипы — не для них.

Татьяна Сачко, Армавир, Краснодарский край

— А тебе не говорили — не заставят волосы постричь? Под летным шлемом чтобы не мешали, например?

— Что? Нет! Ну нет! — искренне пугается и дотрагивается рукой до длинных, до поясницы, волос Таня Сачко, одна из кандидаток на поступление в летное училище.

— Не хочешь подстричься? Почему?

— Ну я же девочка, а длинные волосы — это женственно.

Таня настоящая девочка — все вокруг в розовых тонах, рядом — огромный игрушечный медведь, которого зовут "в честь того, кто его подарил". Фотокамера, сувениры, книги...

Развернуть Огромного медведя Татьяны зовут "в честь того, кто его подарил" © Виталий Тимкив/ТАСС Огромного медведя Татьяны зовут "в честь того, кто его подарил" © Виталий Тимкив/ТАСС

Раньше девушка увлекалась фотографией, сейчас, после того как закончились экзамены, учится вышивать крестиком. Но все же она не совсем классическая девушка: платьям предпочитает джинсы, в учебе склонна к математике, а самое главное — она хочет стать военным пилотом.

Отец Тани Алексей — майор в отставке. долгое время они жили рядом с аэродромом, где садились и гражданские, и военные самолеты и наблюдали за маневрами.

"В окно выглядываешь — а они там свечой вверх, потом резко вниз, и думаешь: "Все, сейчас упадет!", а нет — он снова вверх", рассказывает мама Тани, Людмила.

После 20 лет службы Алексей вышел на пенсию, и семья перебралась в Армавир. Новый дом тоже оказался рядом с аэродромом летного училища.

Развернуть Таня Сачко с родителями © Виталий Тимкив/ТАСС Таня Сачко с родителями © Виталий Тимкив/ТАСС

Сначала Таня поступала в Военно-космическую академию имени Можайского, но чего-то для поступления не хватило.

Таня объясняет свой мотив просто: в армии ей будет комфортно, потому что она ответственная, а все военные ответственнее, чем гражданские, относятся к своим обязанностям. Образцом для Тани служит папа, который в семье "как старший офицер".

"Я просто чувствую, что это мое. Мне кажется, спокойно там не бывает, там постоянно что-то происходит. Но, думаю, я сама стану более спокойной и сдержанной, что-то поменяется в характере. Я понимаю, что мне придется подчиняться и себя перебарывать, я же по натуре сама чаще командую", — добавила девушка.

Поступить в Можайское не получилось, зато девушка легко прошла на престижную специальность "Информационная безопасность" в один из вузов Ростова-на-Дону, где и начала учебный год.

Упрямая и выносливая

Таня очень упрямая: поставив задачу окончить школу с отличием, получила не только красный аттестат, но и золотую медаль; готовясь к экзаменам, очень много занималась; готовясь к сдаче физнормативов для поступления, тренировалась и бегала на стадионе. Она любит головоломки и задачи по физике. А еще она от природы очень вынослива, и даже в два года могла выдержать целый день похода по тундре.

"С нами ходила в тундру за грибами и ягодами, на рыбалку. Не плачет, не просится домой. Ни один ребенок так не ходил, а она с нами везде", — вспоминает Людмила.

Развернуть Абитуриентки Краснодарского высшего военного авиационного училища © Александр Рюмин/ТАСС Абитуриентки Краснодарского высшего военного авиационного училища © Александр Рюмин/ТАСС

Мама добавляет — еще дочь бесстрашная, а если ей страшно, то никогда об этом не скажет.

Таня признается: летом, при поступлении в гражданский вуз, волнения не было, она была первой в списке, а сейчас тревожно — конкурс в летное училище очень высокий.

— Ты же была в августе в училище, видела других девочек. Какие они?

— Такие же, как я. Если они там — значит, тоже упертые, — уверена Таня.

Я так хочу

Несмотря на военного папу и вечный гул самолетов, мечты стать пилотом истребителя у Тани никогда не было. Желание возникло спонтанно в тот момент, когда по телевизору объявили о наборе в летное училище. На следующий день они с папой отнесли документы в военкомат.

Развернуть Таня Сачко, абитуриентка Краснодарского высшего военного авиационного училища © Виталий Тимкив/ТАСС Таня Сачко, абитуриентка Краснодарского высшего военного авиационного училища © Виталий Тимкив/ТАСС

"Для Тани это шанс. Если судьба дает его, то почему им не воспользоваться? Я знаю дочь — если ей интересно, она горы свернет. Изначально это ее решение", — отмечает Алексей.

Маме пока сложно привыкнуть к мысли, что Таня может оказаться за штурвалом самолета.

"Военный — это не страшно, а вот за полеты я переживаю. Успокаиваю себя тем, что летать разрешат только через три года, да и то с инструктором", — делится Людмила.

А еще родители надеются, что летчиц после выпуска не будут распределять по гарнизонам. "Я думаю, их куда-то поближе распределят — чтобы они не растворились, а всегда были на виду", — надеется Алексей.

Анна Матвеева, Лобня, Московская область

С Матвеевыми мы знакомимся случайно. Папа Олег Евгеньевич приехал провожать дочку Аню к военному аэродрому “Чкаловский”, и они в машине ждали рейса, а я просто оказалась рядом, и меня пригласили в “УАЗ Патриот” погреться.

Смотрю на Аню. На руке “фенечки” и браслеты с авиасалона “МАКС” и из ГМИИ имени Пушкина.

"Я еще в восьмом классе решила, что хочу работать в гражданской авиации. Сначала летать вторым пилотом, а потом и командиром. Для меня это ожидаемый шаг. Я училась в классе с математическим уклоном, но всегда ездила на военно-патриотические слеты и спортивные соревнования. В нашей школе есть и кадетский класс”.

Развернуть Абитуриентка Краснодарского высшего военного авиационного училища Аня Матвеева © Александр Рюмин/ТАСС Абитуриентка Краснодарского высшего военного авиационного училища Аня Матвеева © Александр Рюмин/ТАСС

В подмосковной Лобне, где живет Аня, никто ее выбору не удивился. Рядом аэропорт Шереметьево: в городе много пилотов, бортинженеров, работников сервисного обслуживания. В семье Матвеевых все тоже так или иначе связаны с небом.

“Характер у меня, наверное, больше мужской. В семь лет сказала родителям: заберите меня с танцев, хочу в тхэквондо. Потом еще занималась баскетболом”.

По боевым искусствам у Ани “зеленый” пояс, но сейчас ни в какие в секции она не ходит. Весь этот год тренировалась самостоятельно.“Надо быть подготовленной и физически, и морально”, — объясняет она. Летом девушка подала документы сразу в три летных учебных заведения в разных регионах страны. Поступали вместе с подругой — у той папа летает на Sukhoi Superjet 100.

Я просто чувствую, что это мое. Мне кажется, спокойно там не бывает, там постоянно что-то происходит. Но, думаю, я сама стану более спокойной и сдержанной, что-то поменяется в характере Татьяна Сачко абитуриентка Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков

В августе ей позвонили из военкомата и предложили уникальный вариант: высшее военное с возможностью пилотировать боевые самолеты. Анин папа Олег Евгеньевич говорит, что рад, если дочка окажется за штурвалом истребителя. “Дело даже не в величине самолетов, это перспектива развития. Шанс попасть в элиту авиации. От такого не отказываются. Дай-то Бог!”. Мама ее тоже поддержала.

Любимые книги будущей летчицы —“Мастер и Маргарита” и “Повесть о настоящем человеке”. “Это про летчика Маресьева” — поясняет она. Сейчас не все собеседники знают, о ком идет речь. В Краснодарском училище Аню ждет сюрприз: бюст Алексея Петровича стоит на Аллее героев у входа.

Распорядок дня в училище и жизнь по приказу Аню не пугают: “Я же учиться приехала”. В казарме она уже бывала — приезжала в армию к брату Алексею. Отец тоже к бытовому комфорту равнодушен: “Главное — это заниматься любимым делом. А дальше, как говорится, куда родина пошлет".

Когда девушек-абитуриенток ведут смотреть авиатренажеры, Аня со знанием дела комментирует. “Посадка — это не сложно. На приборной панели есть координатная ось X–Y, и ты должен держать фигуру на их пересечении. Так потихоньку самолет идет по глиссаде”.

Развернуть Абитуриентка Краснодарского высшего военного авиационного училища Аня Матвеева © Александр Рюмин/ТАСС Абитуриентка Краснодарского высшего военного авиационного училища Аня Матвеева © Александр Рюмин/ТАСС

Еще Аня знает аэродинамику и разновидности облаков. Не то чтобы это при поступлении было обязательным, просто ей самой интересно. “Я скачала в интернете “Энциклопедию пилота”. Это книга для начинающих, с картинками. Там все очень доступно описано”.

Что такое авиафобия, Аня не понимает, и предстоящие в училище прыжки с парашютом ее тоже не смущают. “Пока я только с дамбы в воду прыгала, а там всего метра три. Летать — это удовольствие. Еще в высшем пилотаже на спортивных самолетах много девушек, я бы тоже попробовала”.

Ксения Колесова, Грязи, Липецкая область

Ксения о военной авиации мечтает с семи лет. И как только появилась такая возможность, она подала документы в Краснодарское высшее военное авиационное училище Ксения уже в третий раз поступает в военный вуз и готова к любым испытаниям, а поступать намерена столько раз, сколько потребуется — до зачисления.

Развернуть Ксения Колесова © Виталий Тимкив/ТАСС Ксения Колесова © Виталий Тимкив/ТАСС

"Небо — наш родимый дом"

Уже дважды Ксения поступала в Военно-воздушную академию имени Можайского в Санкт-Петербурге. Не поступив в прошлом году, устроилась в вуз делопроизводителем, и еще стала учиться на инженера-радиотехника в Санкт-Петербургском электротехническом университете. Все это она готова оставить в одну секунду ради мечты. "Легко откажусь, я многим готова пожертвовать", — говорит она.

"В Краснодар на экзамены я взяла иконку Ксении Петербургской, в часовенку которой часто хожу, а еще — воспоминания о воронежском аэродроме "Балтимор", где недавно впервые села в кресло пилота самолета Як-130. Казалось, что сейчас взлечу: закрыла глаза, представила, что поднялась в небо. В это время папа стоял у самолета и говорил, что в момент моего первого полета он станет самым счастливым человеком в мире", — рассказала Колесова.

Ксения закончила школу с золотой медалью, занималась народными танцами, пляжным волейболом, легкой атлетикой. Отец, Михаил Колесов, комментирует: "Потому что энергии много, а характер твердый: ставит цель и упорно идет к ней.". Когда-то Михаил тоже мечтал стать военным летчиком, но не прошел медкомиссию. Мама, Ирина Колесова, — педагог, работает в Грязях директором центра развития детей и юношества.

Папина дочка

"Я мало играла в куклы, любила игрушечные железные дороги и самолетики. Почти всегда с папой: он забирал меня из детского сада, школы, и мы или шли в гараж, гуляли или отправлялись на рыбалку. Папа рассказывал мне о событиях в истории, о самолетах, небе и звездах", — вспоминает Ксения.

Развернуть Ксения Колесова с отцом © Кристина Бражникова/ТАСС Ксения Колесова с отцом © Кристина Бражникова/ТАСС

Когда-то в любимом фильме отца — "Офицеры" — услышала фразу "есть такая профессия — родину защищать". "Я тогда впервые подумала, что тоже хочу защищать родину и учиться в кадетском корпусе, но в нашем городке такой школы просто не было", — вспоминает девушка.

В пятом классе отец впервые взял ее на авиашоу в Липецком авиацентре. С тех пор ни один авиационный праздник они не пропустили. "Это было красиво: небо, стальные машины. Любовь к технике у меня от папы", — уверена Ксения.

У отца было две мечты: чтобы старшая дочь закончила школу с золотой медалью и стала курсантом военного училища летчиков. "Одну его мечту я выполнила, осталась вторая", — говорит девушка.

"Мы, друзья, перелетные птицы"

Каждый день девушка начинает с пробежки на 5 км и нагрузки для пресса. Отец научил ее не только держать молоток, но и никогда не сдаваться. А еще — вкусно готовить. "Например, в уху надо обязательно окунуть обгоревшую деревяшку из костра, чтобы у блюда был немного копченый вкус".

Вообще-то отец готовил Ксению к выживанию в экстремальных условиях, а научил выдержке, терпению и умению проявлять себя в ответственные моменты. "Учил ее, что делать в лесу, на болоте, как согреться, спастись в дождь, не умереть с голода, чем защищаться. Как-то решил показать, как управлять автомобилем, а дочка посмотрела разок и сразу сама поехала", — не скрывает гордости Михаил.

У Ксении есть молодой человек, но о ее планах на учебу в Краснодарском военном авиационном училище он пока не знает. "Первым делом самолеты, ну, а мальчики — потом", — улыбается девушка.

Развернуть Абитуриентка Краснодарского высшего военного авиационного училища Ксения Колесова © Александр Рюмин/ТАСС Абитуриентка Краснодарского высшего военного авиационного училища Ксения Колесова © Александр Рюмин/ТАСС

Недавно ей приснилось, что мечта сбылась.

"Я увидела сон, как приезжаю домой в форме курсанта. До сих пор не могу забыть ощущение этого огромного счастья".

Карина Сапунова, Ольга Калантарова, Елена Рузанова