РВСН провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) провели испытательный пуск с космодрома Плесецк (Архангельская область) твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-24 "Ярс" шахтного базирования, оснащенной разделяющейся головной частью. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"Основная цель пуска - подтверждение надежности партии ракет аналогичного класса. Экспериментальные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка. Поставленные цели достигнуты, задачи выполнены в полном объеме", - сказали в военном ведомстве.