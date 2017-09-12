Военная делегация из Узбекистана изучает методы подготовки спецназа в Самаре

ТАСС, 12 сентября. Военная делегация из Узбекистана прибыла в Самарскую область, где ознакомится с методами подготовки военных подразделений специального назначения Центрального военного округа. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе округа.

"Офицеры генерального штаба и академии Вооруженных сил Узбекистана знакомятся с жизнью и бытом, а также с процессом боевой подготовки военнослужащих отдельной бригады специального назначения Центрального военного округа. Спецназовцы проведут розыгрыш тактических действий на тренировочных комплексах Новая Бинарадка и Водино с отработкой около десяти учебных вопросов. Это и освобождение заложников, эвакуация мирных жителей с верхних этажей (зданий - прим. ТАСС), транспортировка раненых, штурм и разминирование зданий, проведение стрельб с сокращенных дистанций", - сказали там.

С 23 по 26 августа военная делегация из Узбекистана уже посещала Самарскую область для изучения методов подготовки спецназа. Тогда офицеры Генерального штаба и академии Вооруженных сил посетили соединения и воинские части, побывали на тактических учениях, обменялись опытом планирования, ведения и всестороннего обеспечения специальных операций.

Договоренность о проведении совместных мероприятий была достигнута в конце августа в ходе рабочей встречи в Ташкенте делегаций Минобороны РФ и Узбекистана, которые возглавили командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Владимир Зарудницкий и начальник Генштаба вооруженных сил Узбекистана генерал-лейтенант Шавкат Норматов.