Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 57.27
€ 68.55
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Военная делегация из Узбекистана изучает методы подготовки спецназа в Самаре

Армия и ОПК
12 сентября, 16:26 UTC+3 ТАСС

В регионе узбекские спецназовцы проведут розыгрыш тактических действий с отработкой учебных вопросов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 12 сентября. Военная делегация из Узбекистана прибыла в Самарскую область, где ознакомится с методами подготовки военных подразделений специального назначения Центрального военного округа. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе округа.

"Офицеры генерального штаба и академии Вооруженных сил Узбекистана знакомятся с жизнью и бытом, а также с процессом боевой подготовки военнослужащих отдельной бригады специального назначения Центрального военного округа. Спецназовцы проведут розыгрыш тактических действий на тренировочных комплексах Новая Бинарадка и Водино с отработкой около десяти учебных вопросов. Это и освобождение заложников, эвакуация мирных жителей с верхних этажей (зданий - прим. ТАСС), транспортировка раненых, штурм и разминирование зданий, проведение стрельб с сокращенных дистанций", - сказали там.

С 23 по 26 августа военная делегация из Узбекистана уже посещала Самарскую область для изучения методов подготовки спецназа. Тогда офицеры Генерального штаба и академии Вооруженных сил посетили соединения и воинские части, побывали на тактических учениях, обменялись опытом планирования, ведения и всестороннего обеспечения специальных операций.

Договоренность о проведении совместных мероприятий была достигнута в конце августа в ходе рабочей встречи в Ташкенте делегаций Минобороны РФ и Узбекистана, которые возглавили командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Владимир Зарудницкий и начальник Генштаба вооруженных сил Узбекистана генерал-лейтенант Шавкат Норматов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Узбекистан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
"Тигр"-трансформер
Триумф “Ворчуна”
Фото
Мирей Матье
20
Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня"
8
Турецкие звезды: выступление пилотажной группы на форуме "Армия-2017"
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что будет происходить с пенсиями в ближайшие три года
2
Медведеву на выставке "Импортозамещение" подарили российский телефон
3
"Формула кино" и "Синема парк" отказались от показа "Матильды"
4
В посольстве РФ в ФРГ ждут извинений от журнала Focus за оскорбление Путина
5
Украина привела в боевую готовность почти все части Воздушных сил ВСУ
6
Пауэрлифтер Балынец дисквалифицирован до конца года за футболку с изображением Путина
7
Депутаты: прогноз МЭР по пенсиям не означает сокращения выплат неработающим пенсионерам
Темы дня
Новости партнеров
Реклама