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Командующий ЗВО: число учений западных стран у границ РФ постоянно растет

Армия и ОПК
13 сентября, 1:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

Отмечается, что всего с июня этого года на территории Европы уже проведено около 50 учебно-боевых мероприятий, в которых приняли участие порядка 60 тыс. человек

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Командующий войсками Западного военного округа Андрей Картаполов

Командующий войсками Западного военного округа Андрей Картаполов

© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Количество учений у российских границ постоянно увеличивается, с начала года в Европе прошло 50 таких мероприятий с участием 60 тысяч военных. Об этом сообщил командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Андрей Картаполов.

"По нашим данным, всего с июня этого года на территории Европы уже проведено около 50 учебно-боевых мероприятий, в которых приняли участие порядка 60 тысяч человек, в том числе и военнослужащие США. Причем количество мероприятий оперативной и боевой подготовки у наших границ постоянно растет", - сказал он в интервью газете "Красная Звезда".

Он отметил, что в числе участников таких маневров "не только представители блока НАТО, но и нейтральных Финляндии, Швеции, Молдавии и даже Украины".

Картаполов рассказал, что в конце сентября Варшава намерена провести маневры "Драгун" с привлечением 17 тысяч человек и 3500 единиц боевой техники, в том числе запланировано участие дислоцированной в республике бронетанковой бригады США.

"На прошлой неделе в Эстонии прошли киберучения под руководством министров обороны государств Евросоюза. А следом за ними стартовали шестинедельные учения по управлению кризисными ситуациями в сфере гибридных угроз", - добавил он.

На данный момент в акватории Балтийского моря проходят учения "Аврора-2017", к которым привлечены около 20 тысяч шведских, французских, норвежских, финских, эстонских и литовских военнослужащих, добавил командующий.

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