Командующий ЗВО: число военных на учениях "Запад-2017" соответствует Венскому документу

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Количество военных и техники на российско-белорусских учениях "Запад-2017", которые пройдут в сентябре, соответствует положениям Венского документа. Об этом сообщил командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов.

Ранее глава минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что к учениям "Запад-2017" привлечены 100 тысяч военнослужащих.

"Общее количество личного состава, вооружения и военной техники, привлекаемых к "Запад-2017", будет соответствовать положениям Венского документа 2011 года", - отметил Картаполов в интервью газете "Красная Звезда". Он напомнил, что заявления, подобные высказываниям главы Бундесвера, также звучали ранее в оборонных ведомствах Эстонии и Финляндии, "но всегда без каких-либо доказательств".

"Просто сейчас в Вооруженных силах России полным ходом идет летний период обучения. Разумеется, все соединения и части находятся на полигонах и выполняют упражнения, проводят батальонные и ротные учения", - пояснил командующий.

Генерал добавил, что учения "Запад-2017", как и все предыдущие, открыты как для международных наблюдателей, так и для журналистов. "В соответствии с международными договоренностями, всем государствам - участникам ОБСЕ направлено предварительное уведомление о военной деятельности, а в августе приглашение получили международные наблюдатели", - отметил Картаполов.

Замысел учений

Картаполов рассказал, что главная цель учений "Запад-2017", которые пройдут с 14 по 20 сентября на полигонах в Белоруссии, а также в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях России, - обеспечение безопасности Союзного государства региональной группировкой войск. При разработке замысла учений использовались современные подходы к применению войск и сил на основе опыта локальных войн и вооруженных конфликтов, приобретенного в том числе в Сирии, добавил он.

Региональной группировке войск предстоит противостоять условным экстремистским группам, проникшим на территорию Союзного государства для проведения терактов. Предполагается, что экстремисты регулярно получают материально-техническую помощь, вооружение и военную технику с воздуха и моря.

"В условиях быстроменяющейся обстановки будет отработано управление войсками и силами, организация взаимодействия и всестороннего обеспечения, прикрытия важных государственных и военных объектов, расположенных на территории Калининградской области и в Республике Беларусь", - уточнил командующий.

Положения Венского документа

Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности был принят в ноябре 2011 года на пленарном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ, в которую входит и Россия.

Согласно положениям Венского документа, подписавшие его страны не могут проводить в течение одного года более шеcти мероприятий военной деятельноcти, в каждом из которых принимают участие более 13 тыс. человек или 300 боевых танков либо 500 боевых бронированных машин или 300 самоходных и буксируемых артиллерийских орудий, минометов и реактивных систем залпового огня (калибра 100 мм и выше). Также в документе отмечается, что нельзя проводить одновременно более трех учений с подобными параметрами.

Как сообщил ранее замминистра обороны РФ Александр Фомин, к учениям "Запад-2017" планируется привлечь около 12,7 тыс. военнослужащих (от Вооруженных сил Белоруссии - около 7,2 тыс. человек, от Вооруженных сил РФ - около 5,5 тыс. человек, из них на белорусской территории - около 3 тыс. человек), около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также 10 кораблей.

Таким образом, количество привлеченных к учениям "Запад-2017" военных и техники соответствует положениям Венского документа.