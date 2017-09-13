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Российских военных на базе в Абхазии подняли по учебной тревоге

Армия и ОПК
13 сентября, 4:37 UTC+3 ТАСС

Участники учений выполнят на полигонах стрельбы из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, пулеметов "Печенег", автоматов АК-74, вооружения бронетранспортеров БТР-82АМ

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ТАСС, 13 сентября. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии подняты по тревоге в рамках учений в составе 49-й общевойсковой армии. Об этом сообщил начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев.

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"На первом этапе учения военнослужащие отработали нормативы по действиям при объявлении тревоги, загрузке боекомплекта и запасов материальных средств, после чего мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения военной базы совершили двухсоткилометровые марши на полигоны, отработав элементы экстремального вождения", - рассказал он.

По прибытию на полигоны Нагвалоу и Цабал военнослужащие приступили к размещению личного состава, маскировке военной техники, развертыванию полевых узлов связи и отработке задач по охране важных объектов. После этого участники учений выполнят на полигонах стрельбы из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, пулеметов "Печенег", автоматов АК-74, вооружения бронетранспортеров БТР-82АМ.

Учения в составе подразделений 49-й общевойсковой армии проводятся под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова на территории Ставропольского и Краснодарского краев, Адыгеи и Абхазии. Как уточнил Астафьев, всего в учениях принимают участие более 2 тыс. военнослужащих соединения, задействовано свыше 300 единиц военной и специальной техники, в том числе танки Т-72Б3, реактивные системы залпового огня "Град" на базе автомобилей "Урал" и бронированные автомобили "Мустанг".

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