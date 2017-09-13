Российских военных на базе в Абхазии подняли по учебной тревоге

NYT: WADA закрыло дела в отношении 95 российских спортсменов из доклада МакларенаСпорт 13 сентября, 4:23
Кузнецова предложила Минздраву включить альтернативные диагностики туберкулеза в ОМСОбщество 13 сентября, 3:59
Apple презентовала флагман iPhone X, новый смартфон и автономные часыЭкономика и бизнес 13 сентября, 3:21
Мантуров: Россия установит сроки запуска беспилотных автомобилей совместно с ЕврАзЭСЭкономика и бизнес 13 сентября, 2:52
Федерация гандбола назвала имена трех россиянок, сдавших положительные допинг-тестыСпорт 13 сентября, 2:37
Волевая победа в Лиссабоне: ЦСКА обыграл "Бенфику" в матче футбольной Лиги чемпионовСпорт 13 сентября, 2:16
ОЗХО проверит уничтожение последних химических объектов в СирииМеждународная панорама 13 сентября, 2:11
AP: число жертв урагана "Ирма" в США и карибских странах достигло 55 человекПроисшествия 13 сентября, 1:59
Командующий ЗВО: число учений западных стран у границ РФ постоянно растетАрмия и ОПК 13 сентября, 1:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 13 сентября. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии подняты по тревоге в рамках учений в составе 49-й общевойсковой армии. Об этом сообщил начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев.
"На первом этапе учения военнослужащие отработали нормативы по действиям при объявлении тревоги, загрузке боекомплекта и запасов материальных средств, после чего мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения военной базы совершили двухсоткилометровые марши на полигоны, отработав элементы экстремального вождения", - рассказал он.
По прибытию на полигоны Нагвалоу и Цабал военнослужащие приступили к размещению личного состава, маскировке военной техники, развертыванию полевых узлов связи и отработке задач по охране важных объектов. После этого участники учений выполнят на полигонах стрельбы из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, пулеметов "Печенег", автоматов АК-74, вооружения бронетранспортеров БТР-82АМ.
Учения в составе подразделений 49-й общевойсковой армии проводятся под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова на территории Ставропольского и Краснодарского краев, Адыгеи и Абхазии. Как уточнил Астафьев, всего в учениях принимают участие более 2 тыс. военнослужащих соединения, задействовано свыше 300 единиц военной и специальной техники, в том числе танки Т-72Б3, реактивные системы залпового огня "Град" на базе автомобилей "Урал" и бронированные автомобили "Мустанг".