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Экологический взвод ВВО завершил работу на острове Большой Шантар

Армия и ОПК
13 сентября, 5:43 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 13, сентября. /ТАСС

Военнослужащие собрали металлические бочки и демонтировали несколько старых зданий

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ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Экологический взвод Восточного военного округа (ВВО) завершил работу на острове Большой Шантар (Шантарский архипелаг), где военные с августа демонтировали несколько старых зданий и собрали металлические бочки, сообщает пресс-служба ВВО.

"Военнослужащие складировали в точке погрузки старые металлические бочки, демонтировали несколько старых зданий. Работы по очистке территории острова начались в августе текущего года. Экологическое подразделение было доставлено на остров экипажем соединения армейской авиации ВВО. Перелет выполнен с аэродрома Дземги (Хабаровский край) до острова Большой Шантар вертолетом Ми-26", - говорится в сообщении.

Одновременно продолжаются работы по очистке в прибрежной территории бухты Роджерс (остров Врангеля). Военные экологи спрессовали 330 тонн металлических бочек и загрузили ими 34 контейнера. В текущем году с представителями заповедника "остров Врангеля" достигнута договоренность о способе утилизации остатков ГСМ, сохранившихся в старых бочках.

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