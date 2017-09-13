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"Вертолеты России" откроют центр мониторинга состояния вертолетов Минобороны

Армия и ОПК
13 сентября, 16:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

Ситуационный центр разработан на основе опыта сопровождения эксплуатации вертолетов и с учетом пожеланий основных операторов техники, отметили в холдинге

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" готовит к открытию ситуационный центр по мониторингу технического состояния вертолетного парка Минобороны РФ. Как сообщили журналистам в пресс-службе компании, запланировано создание аналогичной системы и в интересах инозаказчиков.

"Эта система обеспечит оперативный сбор и обработку информации для своевременного принятия решений по выполнению сервисных работ в рамках гособоронзаказа. Ситуационный центр разработан холдингом на основе уникального опыта сопровождения эксплуатации вертолетов и с учетом пожеланий основных операторов данной техники", - отметили в холдинге.

Элементы центра показали министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу и его заместителю Юрию Борисову на форуме "Армия-2017". Они дали проекту положительную оценку и выразили заинтересованность в его развитии в интересах военного ведомства.

"В настоящее время в ситуационном центре идет отладка взаимодействия со всеми участниками процесса. Также проводится совершенствование нормативной и методической базы для организации промышленной эксплуатации программного комплекса структурами Минобороны РФ", - сообщили в "Вертолетах России".

По словам заместителя генерального директора холдинга по продажам Владислава Савельева, ситуационный центр создаст единое информационное пространство для всех участников послепродажного обслуживания военных вертолетов. Его работа ускорит принятие решений, позволит оптимизировать фонды запасных частей и агрегатов, а также сократит время простоя вертолетов по техническим причинам. Ресурсы центра также позволят проводить анализ надежности комплектующих изделий, контролировать объем и движение ремонтного фонда в эксплуатирующей организации, а также планировать сервисные работы с привлечением промышленности, отметили в компании.

Систему можно будет использовать для любого типа вертолетной техники, в том числе для новых моделей.

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