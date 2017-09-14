Более 2 тыс. военных отработали на полигоне под Волгоградом освобождение заложников

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ТАСС, 14 сентября. Мотострелки дислоцированного в Волгоградской области соединения Южного военного округа (ЮВО) освободили в рамках командно-штабных учений населенный пункт, захваченный условным незаконным вооруженным формированием (НВФ). Как сообщил в четверг начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев, в учениях участие около 2 тыс. военнослужащих, было задействовано более 500 единиц вооружения, военной и специальной техники.
"Мотострелковые подразделения ЮВО отработали учебные задачи по блокированию и штурму населенного пункта, захваченного бандформированиями, с применением боевых машин пехоты БМП-3 и при поддержке танков Т-90А. Затем штурмовые подразделения провели зачистку населенного пункта и освободили заложников. Для предотвращения прорыва противника из окружения в районе проведения контртеррористической операции были задействованы силы и средства мотострелковых и танковых подразделений, а также взвод снайперов", - сказал он.
Отработка задач прошла на расположенном под Волгоградом полигоне Прудбой в рамках двустороннего тактического учения с дислоцированными в Ростовской и Волгоградской областях соединениями 8-й общевойсковой армии.