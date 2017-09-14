У "дверей" Евросоюза: почему учения "Запад-2017" напугали НАТО

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На шести полигонах России и Белоруссии развернулись крупномасштабные учения "Запад-2017", став самым значимым мероприятием подготовки военных в этом году. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, их проведение позволит отработать "совместные действия Вооруженных сил двух стран в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства". При разработке замысла учений использовались современные подходы к применению войск и сил на основе опыта локальных войн и вооруженных конфликтов, в том числе приобретенного в Сирии.
Основная часть маневров проходит на военных полигонах Белоруссии, также задействованы полигоны в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях России.
По словам заместителя министра обороны РФ генерал-лейтенанта Александра Фомина, замыслом учений предусмотрено, что на территорию Белоруссии и Калининградской области РФ проникли экстремистские группы, ставящие своей целью проведение террористических актов и дестабилизацию обстановки в Союзном государстве. Согласно легенде, экстремисты имеют внешнюю поддержку, получая материально-техническую помощь, вооружение и военную технику как с воздуха, так и моря. Для борьбы с условными террористами предполагается отработать ряд тактических эпизодов.
В условиях быстроменяющейся обстановки будет отработано управление войсками и силами, организация взаимодействия и всестороннего обеспечения, прикрытия важных государственных и военных объектов, расположенных на территории Калининградской области и в Республике Беларусь Андрей Картаполов командующий войсками Западного военного округа, генерал-полковник
В ходе маневров, которые пройдут в два этапа, будет отработана переброска частей и подразделений Региональной группировки войск в районы действий бандформирований с их последующей изоляцией, действия группировки ВВС и ПВО по поддержке сухопутных сил и блокированию воздушных каналов снабжения незаконных вооруженных формирований. Также военные отработают проведение специальной операции по ликвидации экстремистов, обеспечение силами Балтийского флота морской блокады района проведения спецоперации, а также пресечение отхода бандформирований по морю.
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Заявления военных НАТО о том, что на учениях "готовится плацдарм для оккупации Литвы, Польши или Украины", не имеют ничего общего с реальностью. Маневры носят сугубо оборонительный характер: на них будет отработана борьба с террористами, получающими помощь из-за рубежа, заверил замминистра обороны РФ Александр Фомин.
Несмотря на то, что его основная часть проводится на территории Республики Беларусь, при разработке замысла подразумевался условный противник, не имеющий отношения к конкретному региону. По нашим оценкам, обстановка, предусмотренная в сценарии учения, может возникнуть в любой точке мира Александр Фомин замминистра обороны РФ
Несмотря на плановый характер и, не успев еще начаться, "Запад-2017" стал объектом пристального внимания некоторых зарубежных военных и политиков, а также средств массовой информации.
Мы будем внимательно следить за ходом учений, и мы на страже, хотя и сохраняем спокойствие, поскольку не видим непосредственной угрозы ни одному из союзников НАТО Йенс Столтенберг генсек альянса
При этом США не усматривают ничего экстраординарного в процессе подготовки России к проведению военных учений.
Командующий американскими ВВС в Европе и Африке генерал Тод Уолтерс, выступая на телефонном брифинге для журналистов, не отрицал, что НАТО "внимательно следит" за подготовкой к "Западу" и другими маневрами Вооруженных сил РФ. "Могу сказать, что мы в регионе НАТО концентрируем внимание на повышении своей [боевой] готовности посредством проведения учений, а также тренировок каждую секунду каждого дня. И я понимаю, что в регионе есть другие страны, которые проводят мощные учения; скажу, что мы этому уделяем внимание и в НАТО, и в США", - сказал генерал.
За последние две недели "Запад-2017" стал одним из основных тем публикаций во французских, британских и американских газетах.
Так, журналисты The Wall Street Journal предостерегли, что "учения, запланированные в условиях наращивания войск в регионе как со стороны альянса, так и России, могут послужить дымовой завесой для планов России разместить дополнительную боевую технику (в местах проведения учений). Кроме того, возрастает риск просчета или ошибки, способных привести к возникновению кризиса".
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Предстоящим учениям был посвящен материал и французского издания Le Monde. В статье под заголовком "Большие военные учения России у дверей ЕС вызывают тревогу у НАТО", в частности, говорилось: "Российское Министерство обороны предприняло попытку развеять "мифы о российской угрозе", распространенные западными СМИ".
Число задействованных военных в этих маневрах ниже предельной цифры в 13 тысяч человек, которая была установлена конвенцией, принятой Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2011 году Le Monde
Le Figaro, в свою очередь, подчеркивало: "Россия и Белоруссия готовятся к крупномасштабным военным учениям у дверей Европейского союза, вызывая страх у НАТО и соседей и сея панику в западных канцеляриях".
"Согласно официальным данным, в этих маневрах должно участвовать 12,7 тысяч военных, что на 4,7 тысяч человек больше, чем в 2015 году, - указывала газета. – Однако НАТО считает, что эта цифра занижена". "Согласно позиции Минска, военные учения стали логическим следствием недавнего развертывания четырех боевых групп НАТО в Эстонии, Латвии, Литве и Польше", - писало издание.
Британское Financial Times отметило, что "даже не представляя угрозы, маневры России по-прежнему являются устрашением для соседей, таких как Украина, Польша и страны Прибалтики".
Они (учения) направлены на то, чтобы обратить внимание на модернизацию российских Вооруженных сил, проведенную за последнее десятилетие, и продемонстрировать свою готовность противостоять НАТО в случае необходимости. Все это по-прежнему вызывает серьезную озабоченность в западных столицах. НАТО с начала кризиса на Украине в 2014 году увеличивала численность своих войск в Восточной Европе. Такое усиленное военное противостояние в непосредственной близости друг от друга всегда создает риски Financial Times
По данным Минобороны России, в маневрах принимают участие около 12,7 тыс. военнослужащих двух государств (в том числе примерно 10,2 тыс. на территории Белоруссии), около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также 10 боевых кораблей.
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По словам командующего войсками Западного военного округа Андрея Картаполова, количество военных и техники соответствует положениям Венского документа 2011 года. Ранее глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что к учениям "Запад-2017" привлечены 100 тысяч военнослужащих. В российском военном ведомстве были удивлены подобному заявлению.
Мы удивлены заявлениям главы военного ведомства ФРГ, публично оперирующей взятыми с потолка цифрами о якобы 100 тысячах российских военнослужащих, привлекаемых на учения и таящихся в связи с этим угрозах Европе. Германская сторона своевременно получила и имеет всю исчерпывающую информацию о замысле, оборонительном характере и реальной численности российских войск Игорь Конашенков официальный представитель Минобороны России
В свою очередь, Картаполов напомнил, что заявления, подобные высказываниям главы Бундесвера, также звучали ранее в оборонных ведомствах Эстонии и Финляндии, "но всегда без каких-либо доказательств".
Просто сейчас в Вооруженных силах РФ полным ходом идет летний период обучения. Разумеется, все соединения и части находятся на полигонах и выполняют упражнения, проводят батальонные и ротные учения Андрей Картаполов командующий войсками Западного военного округа, генерал-полковник
Генерал добавил, что учения "Запад-2017", как и все предыдущие, открыты как для международных наблюдателей, так и для журналистов. "В соответствии с международными договоренностями, всем государствам – участникам ОБСЕ направлено предварительное уведомление о военной деятельности, а в августе приглашение получили международные наблюдатели", – отметил он.
Первый после Гражданской войны (1917-1922 гг.) общевойсковой смотр технической оснащенности и боевой выучки Рабоче-крестьянской Красной армии – Всесоюзные Бобруйские большие маневры – прошли в сентябре 1929 года на территории Белорусского военного округа. Следующие крупные учения войск были проведены в первой половине сентября 1936-го. В дальнейшем войска округа участвовали в общевойсковых маневрах "Днепр" (1967), "Двина" (1970), "Березина" (1978), "Запад-81" и некоторые другие.
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Подготовленные и проведенные под руководством начальника Генштаба ВС СССР Маршала Советского Союза Николая Огаркова оперативно-стратегические учения "Запад-81" стали крупнейшими в советской истории. По масштабам они могли сравниться только с крупными операциями времен Великой Отечественной войны. В них были задействованы около 100 тыс. человек и почти все рода войск.
Маневры проводились на территории Белорусского, Киевского и Прибалтийского военных округов и в акватории Балтийского моря. Впервые были опробованы автоматизированные системы управления ("Маневр", "Воздух-1М", "Алмаз-3") и некоторые виды высокоточного оружия.
2006
2009
2011
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2013
2015
Роман Азанов
В материале использованы данные "ТАСС-Досье".