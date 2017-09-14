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Подразделения ВДВ России подняты по тревоге на учениях "Запад-2017"

Армия и ОПК
14 сентября, 12:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

Десантники получают комплекты всесезонного обмундирования и экипировку для действий в условиях различных широт, продовольствие и медикаменты

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ из Псковского, Тульского и Ивановского соединений подняты в четверг по тревоге в рамках учений "Запад-2017". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

"Парашютно-десантные и десантно-штурмовые подразделения Псковского, Тульского и Ивановского соединений Воздушно-десантных войск, поднятых по тревоге в рамках совместного стратегического учения "Запад-2017", завершают подготовку техники в воинских частях и готовятся к выводу подразделений в районы сосредоточения для последующего выхода на аэродромы", - говорится в сообщении.

На аэродромах десантники погрузятся в самолеты и вертолеты военно-транспортной авиации. "Предварительно известно, что подразделения ВДВ имеют задачу выдвинуться в районы сосредоточения и быть в готовности к оперативному применению. Основная задача - разрешить учебную ситуацию антитеррористического характера силовым способом", - говорится в сообщении.

Десантники сейчас получают комплекты всесезонного обмундирования и экипировку для действий в условиях различных широт, продовольствие и медикаменты. Также ведется подготовка личного состава к практическому десантированию.

Учения "Запад-2017"

Масштабные стратегические учения "Запад-2017" начались в четверг на территории России и Белоруссии. Отработка тактических эпизодов с боевыми стрельбами, применением сил и средств авиации и войск ПВО пройдет на трех полигонах в России (Лужский, Струги Красные и Правдинский), а также на шести белорусских полигонах (Лепельский, Лосвидо, Борисовский, Осиповический, Ружанский, Домановский) и на участке местности Дретунь.

В маневрах задействованы до 12,7 тыс. военных (около 7,2 тыс. человек от Белоруссии и около 5,5 тыс. военных от России), около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также 10 кораблей.

Основные цели учений - совершенствование оперативной совместимости штабов различных уровней, сопряжение перспективных систем управления войсками и оружием, апробация новых уставных документов, получение командирами всех степеней практики планирования мероприятий военного характера и управления войсками на основе опыта современных вооруженных конфликтов.

Учения продлятся до 20 сентября.

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Стратегические учения "Запад-2017"
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