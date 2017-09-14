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Силы ПВО сбили более 60 ракет "противника" на учениях в Крыму

Армия и ОПК
14 сентября, 14:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

Для отражения условной атаки были приведены в полную боевую готовность авиационные части и береговые соединения обороны ЧФ

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Силы ПВО Черноморского флота (ЧФ) и 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) уничтожили более 60 ракет условного противника в ходе учений в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

"В ходе тренировки средства противовоздушной обороны Черноморского флота своевременно обнаружили более 60 ракетных пусков условного противника. Для отражения условного ракетного удара в полную боевую готовность были приведены авиационные части и береговые соединения противоракетной обороны ЧФ и объединения ВВС и ПВО ЮВО", - говорится в сообщении.

Истребители Миг-29 и Су-30СМ авиачастей Черноморского флота и армии ВВС и ПВО, дислоцированных на территории Крыма, были подняты в воздух для уничтожения воздушных целей. В отражении ракетного удара также были задействованы корабельные средства ПВО Черноморского флота, уточнили в округе.

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