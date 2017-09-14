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Самолеты и вертолеты ВКС РФ "нарушили" воздушное пространство на учениях "Запад-2017"

Армия и ОПК
14 сентября, 14:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

"Пилоты-нарушители" летели на высотах от 50 до 10 тыс. метров с различных направлений и на разных скоростях

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Самолеты и вертолеты Воздушно-космических сил России выполнили полеты в качестве контрольных целей для проверки дежурных сил противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) в ходе стратегических учений "Запад-2017". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"В воздух были подняты более 20 самолетов и вертолетов Су-34, Су-35С, Ту-134, Ан-26, Ми-8 и Ка-52, которые имитировали полеты нарушителей воздушного пространства в зоне ответственности подразделений ПВО округа. Они должны были преодолеть зоны дежурства сил ПВО незамеченными для радиолокационных станций радиотехнических войск", - пояснили в российском военном ведомстве.

Пилоты-"нарушители" летели на высотах от 50 до 10 тыс. метров с различных направлений и на разных скоростях. Большая часть полетов выполнялась с выключенными системами опознавания в плотных строевых порядках с использованием радиопомех.

"Полеты авиации осуществлялись в светлое и темное время суток и фиксировались самолетными и наземными средствами объективного контроля. Боевые расчеты радиотехнических войск ЗВО отработали обнаружение воздушных целей, их классификацию и выдачу координат полета целей на командный пункт соединений ПВО", - рассказали в Минобороны РФ.

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Стратегические учения "Запад-2017"
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