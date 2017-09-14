Переносный ЗРК нового поколения сможет преодолевать лазерные системы противодействия

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КОЛОМНА, 14 сентября. /ТАСС/. Разрабатываемый в России переносный зенитно-ракетный комплекс нового поколения сможет преодолевать лазерные системы защиты для противодействия ракетам. Об этом журналистам в четверг сообщил генеральный конструктор НПК "Конструкторское бюро машиностроения" Валерий Кашин.
"Уже сейчас есть целый ряд угроз, потому что распространение наших ракет за рубежом приводит к тому, что у потенциальных противников появляется информация о наших ПЗРК, так как я допускаю, что у них есть возможность какое-то количество ракет заполучить. Имея ее [информацию], зарубежные конструкторы начинают работать над средствами противодействия. А мы, понимая это, создаем следующий ПЗРК, который все это закроет", - сказал Кашин.
По его словам, в новом комплексе будет повышена в первую очередь помехозащищенность. "Потенциальный противник создает новые средства противодействия, в том числе с использованием лазеров, поэтому мы двигаемся еще дальше. Эта работа не останавливается никогда", - отметил Кашин.
Сейчас на вооружении российской армии два основных ПЗРК ("Игла-С" и приходящая ей на смену "Верба), которые отвечают современным требованиям военных своими тактико-техническими характеристиками.