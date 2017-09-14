Зенитчики ЗВО отразили нападение условного противника на учениях "Запад-2017"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Подразделения противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) отразили воздушное нападение условного противника на учениях "Запад-2017". Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Расчеты радиолокационных станций обнаружили в Ленинградской области более 20 воздушных целей, выполнявших полет в непосредственной близости от условной воздушной границы с выключенными системами опознавания и не отвечающих на запросы", - сообщили в российском военном ведомстве.

Информация о полетах авиации условного противника передавалась с помощью современных средств автоматизации "Фундамент-М" через командный пункт соединения ПВО округа расчетам зенитных ракетных комплексов С-400, С-300, зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", а также дежурным экипажам истребительной авиации, которые отработали перехват и условное уничтожение всех воздушных целей.

"Все воздушные цели, выполнявшие полеты в зоне ответственности подразделений ПВО Западного военного округа, были своевременно обнаружены и перехвачены", - заявили в Минобороны.

Остаться незамеченными

Ранее в военном ведомстве сообщили, что самолеты и вертолеты Воздушно-космических сил России выполнили полеты в качестве контрольных целей для проверки дежурных сил противовоздушной обороны Западного военного округа.

В воздух были подняты более 20 самолетов и вертолетов Су-34, Су-35С, Ту-134, Ан-26, Ми-8 и Ка-52, которые имитировали полеты нарушителей воздушного пространства в зоне ответственности подразделений ПВО округа.

Учения "Запад-2017"

Масштабные стратегические учения "Запад-2017" начались в четверг на территории России и Белоруссии. Отработка тактических эпизодов с боевыми стрельбами, применением сил и средств авиации и войск ПВО пройдет на трех полигонах в России (Лужский, Струги Красные и Правдинский), а также на шести белорусских полигонах (Лепельский, Лосвидо, Борисовский, Осиповический, Ружанский, Домановский) и на участке местности Дретунь.

В маневрах задействованы до 12,7 тысячи военных (около 7,2 тысячи человек от Белоруссии и около 5,5 тысячи военных от России), около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также 10 кораблей.

Основные цели учений - совершенствование оперативной совместимости штабов различных уровней, сопряжение перспективных систем управления войсками и оружием, апробация новых уставных документов, получение командирами всех степеней практики планирования мероприятий военного характера и управления войсками на основе опыта современных вооруженных конфликтов.

Учения продлятся до 20 сентября.