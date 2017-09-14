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Замминистра обороны: гособоронзаказ для предприятий Тулы ежегодно увеличивается на 10-12%

Армия и ОПК
14 сентября, 14:00 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 14, сентября. /ТАСС

Юрий Борисов подчеркнул, что региональные предприятия "находятся на особом месте для Министерства обороны", потому что выполняют важные задачи по созданию и разработке вооружения и военной техники

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ТУЛА, 14 сентября. /ТАСС/. Объем государственного оборонного заказа для тульских предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в течение последних пяти лет растет на 10-12% ежегодно. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов в Туле на совещании с руководителями предприятий ОПК региона.

"Объем государственного оборонного заказа для предприятий Тульской области в течение последних пяти лет растет на 10-12% ежегодно. Они находятся на особом месте для Министерства обороны, потому что выполняют важные задачи по созданию, разработке, серийной поставке широкой номенклатуры вооружения и военной техники, причем инновационного вооружения - высокоточных комплексов, систем разведки для артиллерии и других", - отметил Борисов.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, принимавший участие в совещании, подчеркнул, что оборонная промышленность региона сохраняет лидерство в области разработок и производства новых видов вооружений.

"По многим позициям они превосходят мировые аналоги, это заслуга коллективов КБП им. Шипунова, "Сплава", "Стрелы", "Туламашзавода" и многих других предприятий. Перед ними стоит важнейшая задача - как можно четче исполнить требования государственного заказчика. Также необходимо стремиться к снижению себестоимости продукции, но при этом - непрерывно улучшать ее тактико-технические характеристики", - сказал он.

Тульские КБ приборостроения им. Шипунова, Туламашзавод, Сплав и ряд других предприятий, по словам заместителя министра обороны, примут участие в реализации новой государственной программы вооружения.

"Сегодня наша встреча посвящена тому, как выполняются текущие обязательства по гособоронзаказу. Но кроме того, мы находимся в преддверии принятия новой государственной программы вооружений. Этот знаковый документ по сути будет определять нашу жизнь на ближайшие 10 лет, и нужно обсудить все процессы, связанные с предконтрактной работой, условия и сроки финансирования", - сказал он.

Сейчас в Тульской области действует 25 предприятий ОПК, крупнейшие из них: Конструкторское бюро приборостроения им. А. Шипунова, "Сплав", Тульский оружейный завод, Тульский машзавод, "Стрела", на которых производят зенитные ракетно- пушечные комплексы "Панцирь-С1", реактивные системы залпового огня "Град", "Ураган", "Смерч", радиолокационные системы "Зоопарк", "Фара", "Аистенок".

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