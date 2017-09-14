Подлодки "Великий Новгород" и "Колпино" нанесли удар "Калибрами" по объектам ИГ в Сирии

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Подводные лодки "Великий Новгород" и "Колпино" нанесли удар крылатыми ракетами "Калибр" по объектам ИГ (запрещенная в РФ группировка) в Сирии из подводного положения в Средиземном море. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"14 сентября находящиеся в восточной части Средиземного моря подводные лодки "Великий Новгород" и "Колпино" проекта 636.3 из подводного положения нанесли удар крылатыми ракетами "Калибр" по важным объектам террористической группировки ИГИЛ (прежнее название ИГ) в Сирии. Целями для поражения стали пункты управления, узлы связи, а также склады вооружения и боеприпасов боевиков в подконтрольных ИГИЛ районах юго-восточнее города Дейр-эз-Зор", - сообщили в российском военном ведомстве.

"По объектам террористов из подводного положения выпущено семь крылатых ракет морского базирования. Дальность до целей составила от 500 до 670 километров", - добавили в Минобороны.

Данными объективного контроля подтверждено поражение всех запланированных целей, добавили в ведомстве.

Удары "Калибрами"

"Колпино" и "Великий Новгород" прибыли в Средиземное море 28 августа. Как сообщил начальник пресс-службы Черноморского флота Вячеслав Трухачев, подлодки следовали в надводном положении в сопровождении спасательного буксира Балтийского флота СБ-921. Тогда источник ТАСС отметил, что прибывшие из Балтики подлодки планировали нанести удары ракетами "Калибр" по террористам ИГ в Сирии.

Ракетные удары по боевикам из Средиземного моря при переходе с Балтийского на Черноморский флот наносили почти все подводные лодки проекта 636.3. Последняя из них ("Краснодар") поражала цели террористов дважды: в конце мая и в конце июня этого года.

"Колпино" и "Великий Новгород" - пятая и шестая в серии из шести субмарин проекта 636.3, построенных на "Адмиралтейских верфях" для Черноморского флота. Дизель- электрические подлодки проекта 636.3, также известные как "Варшавянки", разработаны ЦКБ "Рубин". Их скорость достигает 20 узлов, автономность плавания составляет 45 суток, в экипаж входят более 50 человек, надводное водоизмещение - более 2 тыс. т, подводное водоизмещение - около 4 тыс. т.

Строительство шести субмарин для Черноморского флота началось в 2010 году. Создание второй подобной серии, предназначенной для Тихоокеанского флота, началось в 2017 году, завершение строительства планируется в 2022-м.