Псковские десантники вступили в бой с "нарушителями" границы на учениях "Запад-2017"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Передовые подразделения псковского соединения Воздушно-десантных войск в рамках учений "Запад-2017" вступили в бой с отрядами условного врага, которые незаконно пересекли государственную границу, сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"Высадка более 500 парашютистов и около 10 единиц боевых машин проходила на новую ограниченную площадку приземления, находящуюся в тылу действовавших диверсионных подразделений условного противника. Разведывательные подразделения псковского соединения в ходе боя, взяв инициативу в свои руки, воспретили продвижению диверсионных подразделений условного противника вглубь Псковской области", - сказали в военном ведомстве.

Десантники также уничтожили наземные разведывательно-ударные комплексы и вспомогательные пункты управления условных противников. "Пока основные силы десанта завершают подготовку подразделений и боевой техники к боевому применению, подразделения, действующие в авангарде, проводя разведку боем, вскрыли места расположения основных сил и резервов условного противника, ведя боевые действия одновременно на трех направлениях", - также сказали в Минобороны.

"Блокировав все имеющиеся дороги местного и федерального назначения, проходы в пересеченной лесисто-болотистой местности и исключив возможность форсирования противником естественных преград, десантники сорвали заранее спланированный сценарий активных действий условных вооруженных формирований, пересекших государственную границу", - добавили в военном ведомстве.