Песков не исключил, что Путин посетит военные учения "Запад-2017"

СОЧИ, 14 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал провокационной "волну нагнетания страстей" вокруг стратегических учений "Запад-2017", проведение которых начали в четверг Россия и Белоруссия.

"Вряд ли какие-то упреки приемлемы (в отношении недостаточного уровня открытости учений). Минобороны России всегда сохраняет в ходе учений максимально возможный уровень транспарентности. Мы считаем абсолютно провокационной волну нагнетания страстей вокруг этих учений. Это обычная практика, это право любой страны - проведение подобных учений. Все производится в строгом соответствии с международным правом и соответствующими правилами", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос журналистов, он не исключил, что глава государства посетит один из компонентов военных учений "Запад-2017". "Мы не исключаем, что президент может принять участие, посетить один из компонентов этих учений", - сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Совместные стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября 2017 года на шести полигонах России и Белоруссии. В учениях принимают участие около 12,7 тыс. военных (в том числе примерно 10,2 тыс. на территории Белоруссии), около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО будет внимательно следить за ходом учений и направит туда трех своих наблюдателей. При этом Столтенберг призвал к большему уровню транспарентности этих маневров.