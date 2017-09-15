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Отправляющихся на "Запад" военных будут кормить в вагонах-ресторанах

Армия и ОПК
15 сентября, 3:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

Для военных организовано трехразовое горячее питание с возможностью выбора из нескольких блюд

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Военных, отправляющиеся в поездах на совместные российско-белорусские стратегические учения "Запад-2017", будут кормить в вагонах-ресторанах. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.

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"В ходе начавшегося 14 сентября совместного стратегического учения "Запад-2017" отрабатывается схема организации питания военнослужащих при их перевозке в составе воинских эшелонов с применением вагонов-ресторанов. Ранее таким способом осуществлялось питание только в эшелонах, перевозивших призывников к месту службы", - сказали в ведомстве.

Для военных в поездах организовано трехразовое горячее питание с возможностью выбора из нескольких блюд. В частности, в меню входят: борщ, щи или гороховый суп, мясные блюда из птицы и говядины с гарниром, на выбор холодные закуски и напитки.

"На завтрак, также на выбор, будут даваться молочные каши, плов, гуляш, жаркое по-домашнему, чай или кофе, а на ужин - предусмотрены в основном блюда из рыбы. В меню также включены свежие овощи, фрукты, сладости и выпечка", - рассказали в министерстве.

Готовить для военных будут гражданскими повара, а меню составлено так, чтобы блюда не повторялись каждый день.

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Темы
Стратегические учения "Запад-2017"
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