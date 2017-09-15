Силы ПВО Балтфлота на учениях "Запад-2017" уничтожили ракеты условного противника

КАЛИНИНГРАД, 15 сентября. /ТАСС/. Силы ПВО, корабли и морская авиация Балтийского флота на учениях "Запад-2017" уничтожили крылатые ракеты и самолеты условного противника. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ЗВО по Балтийскому флоту.

"В ходе учения условный противник наносил авиационный удар с плотностью до семи целей в минуту. Для отражения удара крылатых ракет в воздух по тревоге были подняты истребители Су-27 морской авиации флота. Экипажи самолетов в ходе воздушного боя успешно уничтожили все цели с применением авиационных средств поражения. С земли самолеты условного противника были уничтожены залпом ракет зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400 - боевые расчеты произвели электронные пуски по воздушным целям", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе, всего в учении было задействовано более 10 самолетов. Группировку корабельных и наземных сил представляли четыре ракетных дивизиона систем ПВО С-300 и С-400, а также семь кораблей Балтийского флота. Экипажи кораблей Балтийского флота, задействованные в дежурстве по ПВО, также произвели электронные пуски по воздушным мишеням.

Действия авиации условного противника имитировали истребители-бомбардировщики Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24 и военно-транспортные самолеты Ан-26. Работе боевых расчетов ПВО мешало применение средств радиоэлектронной борьбы.