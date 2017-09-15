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Военнослужащие ПВО успешно выполнили пуски ракет С-300 на учениях в Бурятии

Армия и ОПК
15 сентября, 5:19 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 15, сентября. /ТАСС

Всего было произведено десять боевых пусков

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УЛАН-УДЭ, 15 сентября. /ТАСС/. Расчеты зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-300 выполнили боевые стрельбы на специализированном полигоне Телемба в Бурятии. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"В рамках тактического учения с зенитно-ракетными частями соединения ПВО военнослужащие выполнили около успешных десять боевых пусков", - сообщили в пресс-службе.

Расчеты поразили ракеты-мишени типа "Бекас" и "Армавир", имитирующие как существующие, так и перспективные малозаметные аэродинамические цели, летящие на высоте от 50 до 20 тыс. метров.

В учении приняли участие и экипажи истребителей Су-30СМ авиачасти округа, дислоцированной в Хабаровском крае. Ими также поражены несколько воздушных мишеней типа "Армавир". "Кроме того, боевые стрельбы по воздушным мишеням провели экипажи самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", - добавили в ВВО.

ЗРС С-300 предназначена для уничтожения воздушных целей на дальности до 300 км, летящих со скоростью до 2,1 тыс. м/ с. Она способна одновременно уничтожить до 24 целей.

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