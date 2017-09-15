Военнослужащие ПВО успешно выполнили пуски ракет С-300 на учениях в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 15 сентября. /ТАСС/. Расчеты зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-300 выполнили боевые стрельбы на специализированном полигоне Телемба в Бурятии. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"В рамках тактического учения с зенитно-ракетными частями соединения ПВО военнослужащие выполнили около успешных десять боевых пусков", - сообщили в пресс-службе.

Расчеты поразили ракеты-мишени типа "Бекас" и "Армавир", имитирующие как существующие, так и перспективные малозаметные аэродинамические цели, летящие на высоте от 50 до 20 тыс. метров.

В учении приняли участие и экипажи истребителей Су-30СМ авиачасти округа, дислоцированной в Хабаровском крае. Ими также поражены несколько воздушных мишеней типа "Армавир". "Кроме того, боевые стрельбы по воздушным мишеням провели экипажи самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", - добавили в ВВО.

ЗРС С-300 предназначена для уничтожения воздушных целей на дальности до 300 км, летящих со скоростью до 2,1 тыс. м/ с. Она способна одновременно уничтожить до 24 целей.