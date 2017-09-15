РФ и Китай определили технические параметры перспективного тяжелого вертолета

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) и китайская компания Avicopter определили технические параметры перспективного тяжелого вертолета, российская сторона готова подписать контракт до конца года. Об этом в рамках международной выставки China Helicopter Exposition 2017 сообщил генеральный директор холдинга Андрей Богинский.

"С китайскими партнерами нам удалось прийти к единому мнению относительно технических параметров проекта перспективного тяжелого вертолета, мы четко представляем себе характеристики машины. На China Helicopter Exposition мы с коллегами из Avicopter провели конструктивные переговоры, в ходе которых обменялись мнениями по финансовой стороне проекта. Российская сторона готова завершить предконтрактную работу и выйти на подписание к концу года", - сказал Богинский, слова которого приводит пресс-служба холдинга.

Согласно межправительственному соглашению, подписанному в 2016 году, холдинг "Вертолеты России" и Avicopter совместно разработают перспективный тяжелый вертолет для организации его серийного производства в КНР и удовлетворения спроса на китайском рынке. Российский холдинг осуществит инвестиции в проект в виде технологий, а также разработает техническое предложение и отдельные системы машины на контрактной основе. Межправительственное соглашение о совместной разработке этого вертолета было утверждено премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в феврале 2017 года.

Планируется, что в рамках совместного проекта китайская сторона будет осуществлять организацию программы тяжелого вертолета в целом, включая проектирование, постройку опытных образцов, проведение испытаний, сертификацию, подготовку и серийное производство, а также продвижение вертолета на рынок и общую координацию работ.

China Helicopter Exposition является крупнейшей выставкой вертолетной техники в Китае. Она была учреждена в 2011 году и с тех пор проводится на регулярной основе каждые два года. В этом году она проходит с 14 по 17 сентября - первые два дня выставка доступна только для представителей отрасли и СМИ, а с 16 сентября она откроет свои двери для широкой публики.