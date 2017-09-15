Фрегат "Адмирал Макаров" передадут ВМФ России до конца сентября

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Третий фрегат проекта 11356 "Адмирал Макаров", предназначенный для Черноморского флота, завершил государственные испытания и до конца месяца будет передан ВМФ РФ. Об этом сообщил в пятницу заместитель главкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.

"Планируется, что до конца сентября фрегат "Адмирал Макаров" проекта 11356 будет передан в состав Военно-морского флота", - сказал он.

По словам Бурсука, корабль прошел все этапы государственных испытаний, в ходе которых были "окончательно и детально проверены" материальная часть, комплексы артиллерийского, ракетного и противолодочного вооружения, навигационные и гидроакустические средства, а также все системы жизнеобеспечения.

Фрегат "Адмирал Макаров" был заложен на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" 29 февраля 2012 года, спущен на воду 2 сентября 2015 года. Это третий корабль в серии фрегатов проекта 11356 (разработка Северного ПКБ), построенных для Черноморского флота.

Первые два корабля серии, "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", были сданы ВМФ РФ 11 марта и 7 июня 2016 года.