Авиация ЗВО перебазировалась на оперативные аэродромы в рамках учений "Запад-2017"

ТАСС, 16 сентября. Экипажи самолетов и вертолетов Воздушно-космических сил России (ВКС) и авиации Западного военного округа (ЗВО) заступили на боевое дежурство на оперативных аэродромах в рамках совместных стратегических учений России и Белоруссии "Запад-2017". Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"Экипажи самолетов и вертолетов Воздушно-космических сил и авиации Западного военного округа завершили перебазирование авиационной техники на оперативные аэродромы в рамках совместного стратегического учения "Запад-2017" вооруженных сил Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь. Самолеты истребительной и бомбардировочной авиации, а также транспортно-боевые и ударные вертолеты выполнили перелеты на оперативные аэродромы на расстояния от 100 до 1000 километров. В настоящий момент экипажи истребителей Су-27, Су-30СМ, Су-35С, МиГ-31 заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в зоне ответственности", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что оперативные команды инженерно- технического состава и техники инженерно-аэродромной службы были переброшены на аэродромы самолетами Ил-76 Военно- транспортной авиации ВКС.

Совместные стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября 2017 года на шести полигонах и двух участках местности Белоруссии и трех полигонах России. В учениях принимают участие около 12,7 тысячи военных (в том числе примерно 10,2 тысячи на территории Белоруссии), около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов.