Силы ПВО Западного военного округа развернулись в новых районах на учениях "Запад-2017"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны (ПВО) Западного военного округа (ЗВО) заступили на боевое дежурство в новых позиционных районах в рамках совместных стратегических учений "Запад-2017". Как сообщили в субботу в Министерстве обороны России, подразделения оснащены зенитно-ракетными комплексами С-300 и С-400, а также зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С".

"Для наращивания радиолокационного поля на ракетоопасных направлениях, а также для усиления сил и средств противовоздушной обороны охраняемого района подразделения зенитных ракетных (ЗРВ) и радиотехнических войск (РТВ) ЗВО, совершив марши из пунктов постоянной дислокации, завершили развертывание на новых позициях. Проведя техническое обслуживание техники в новых позиционных районах, боевые расчеты средств ЗРВ и РТВ заступили на боевое дежурство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе учений авиация и ПВО отработают задачи по перехвату воздушных целей, имитирующих крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты и самолеты условного противника.