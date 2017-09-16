Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Силы ПВО Западного военного округа развернулись в новых районах на учениях "Запад-2017"

Армия и ОПК
16 сентября, 4:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС

В ходе маневров авиация и ПВО отработают задачи по перехвату воздушных целей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны (ПВО) Западного военного округа (ЗВО) заступили на боевое дежурство в новых позиционных районах в рамках совместных стратегических учений "Запад-2017". Как сообщили в субботу в Министерстве обороны России, подразделения оснащены зенитно-ракетными комплексами С-300 и С-400, а также зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С".

Смотрите также

Как учения "Запад-2017" наделали много "шума" в Европе и США

"Для наращивания радиолокационного поля на ракетоопасных направлениях, а также для усиления сил и средств противовоздушной обороны охраняемого района подразделения зенитных ракетных (ЗРВ) и радиотехнических войск (РТВ) ЗВО, совершив марши из пунктов постоянной дислокации, завершили развертывание на новых позициях. Проведя техническое обслуживание техники в новых позиционных районах, боевые расчеты средств ЗРВ и РТВ заступили на боевое дежурство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе учений авиация и ПВО отработают задачи по перехвату воздушных целей, имитирующих крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты и самолеты условного противника.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Стратегические учения "Запад-2017"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
"Тигр"-трансформер
Триумф “Ворчуна”
Фото
Мирей Матье
20
Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня"
8
Турецкие звезды: выступление пилотажной группы на форуме "Армия-2017"
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Небензя: Россия может не подписать декларацию Трампа о реформе ООН
2
"Нафтогаз" заявил об отказе Siemens поставлять оборудование на Украину из-за заказов в РФ
3
Кириленко: победа сборной России над сербами в полуфинале Евробаскета стала бы чудом
4
Михалков: история с "Матильдой" лежит на совести Фонда кино
5
СМИ: в США потерпел катастрофу истребитель Су-27
6
Меркель считает, что предложение Путина о миротворцах пока не дает повода смягчать санкции
7
Ким Чен Ын заявил, что конечная цель КНДР заключается в достижении военного паритета с США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама