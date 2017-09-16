Силы ПВО Западного военного округа развернулись в новых районах на учениях "Запад-2017"

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны (ПВО) Западного военного округа (ЗВО) заступили на боевое дежурство в новых позиционных районах в рамках совместных стратегических учений "Запад-2017". Как сообщили в субботу в Министерстве обороны России, подразделения оснащены зенитно-ракетными комплексами С-300 и С-400, а также зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С".
"Для наращивания радиолокационного поля на ракетоопасных направлениях, а также для усиления сил и средств противовоздушной обороны охраняемого района подразделения зенитных ракетных (ЗРВ) и радиотехнических войск (РТВ) ЗВО, совершив марши из пунктов постоянной дислокации, завершили развертывание на новых позициях. Проведя техническое обслуживание техники в новых позиционных районах, боевые расчеты средств ЗРВ и РТВ заступили на боевое дежурство", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе учений авиация и ПВО отработают задачи по перехвату воздушных целей, имитирующих крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты и самолеты условного противника.