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Более 50 египетских военных десантировались на российских парашютах под Новороссийском

Армия и ОПК
16 сентября, 8:52 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 16, сентября. /ТАСС

В сентябре 2017 года на территории РФ пройдет совместное российско-египетское тактическое учение "Защитники дружбы - 2017"

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сентября. /ТАСС/. Египетские десантники в ходе подготовки к первому совместному российско-египетскому тактическому учению "Защитники дружбы - 2017" ознакомились с техникой и вооружением российских ВДВ и десантировались на парашютах Д-10 под Новороссийском. Об этом в субботу сообщил ТАСС руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Более 50 египетских десантников впервые осуществили десантирование парашютным способом из самолетов Ил-76 Военно-транспортной авиации России в составе подразделения, используя парашют ВДВ России Д-10 ",- сказал Астафьев.

Собеседник агентства уточнил, что в течение семи дней на полигоне Новороссийского соединения ВДВ с египетскими военнослужащими проводились занятия по боевому применению гранатометов, пулеметов и автоматического оружия различного калибра. Египетские военнослужащие в ходе мероприятий боевого слаживания также освоили российскую боевую экипировку "Ратник", которая значительно повышает эффективность и выживаемость десантника на поле боя.

Астафьев отметил, что в сентябре 2017 года на территории РФ пройдет первое совместное российско-египетское тактическое учение "Защитники дружбы - 2017". В тактическом учении примут участие подразделения ВДВ РФ и парашютно-десантных войск вооруженных сил Арабской Республики Египет.

За время совместного российско-египетского учения десантники двух стран будут вырабатывать единые подходы в вопросах проведения десантирования, совершения маневра в район выполнения учебно-боевых задач, а также захвата и удержания горного перевала на Кубани. Тактическое учение будет проходить в одном из районов Краснодарского края в горной местности с сухим субтропическим климатом.

Как сообщает пресс-служба мэрии Новороссийска, гости из Египта прибыли в Новороссийск 6 сентября, где прошла встреча с командованием седьмой десантно-штурмовой дивизии ВДВ. Проведение торжественной церемонии открытия совместного тактического учения запланировано на 16 сентября с 9-00 до 11-00 часов на Раевском полигоне.

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