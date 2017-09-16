Российско-индийские учения "Индра-2017" пройдут в Приморье в октябре

ВЛАДИВОСТОК, 16 сентября. /ТАСС/. Российско-индийские военные учения "Индра-2017" состоятся в Приморском крае 19-29 октября. Сроки проведения маневров и их замысел определены на завершившейся во Владивостоке третьей конференции по организации планирования и подготовки данного международного российско-индийского межвидового учения. Об этом сообщил в субботу ТАСС официальный представитель ТОФ капитан 1 ранга Владимир Матвеев.

"В протоколе конференции российская и индийская стороны утвердили время проведения учения - в период с 19 по 29 октября 2017 года. Учение будет проходить на полигонах и аэродромах Тихоокеанского флота и в акватории Японского моря. В ходе конференции представители российской и индийской сторон уточнили замысел, районы проведения учения, состав привлекаемых сил и средств, а также порядок материального обеспечения", - отметил Матвеев.

Представители индийской стороны осмотрели полигоны Сергеевский и Клерк, на которых пройдут эпизоды учения, и аэродромы Центральная Угловая и Кневичи. На полигоне Сергеевский для индийских гостей подразделения приморского общевойскового объединения продемонстрировали огневые возможности полигона для стрелкового оружия и боевых машин и провели расчет материальных средств для обустройства полевого лагеря.

Программой конференции была спланирована рекогносцировка районов проведения учения, мест размещения личного состава, вооружения и техники с посещением полигонов и аэродромов Тихоокеанского флота и Восточного военного округа.

В этом году впервые российско-индийское учение пройдет в межвидовом формате. Вместо проводимых в прошлом году учений "Индра-Неви-2016", "АвиаИндра-2016" и "Индра-2016" будет проведено одно учение с привлечением сил Тихоокеанского флота, личного состава, вооружения и техники авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа.