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Офицеры ВМС Китая прибыли во Владивосток для подготовки учений "Морское взаимодействие"

Армия и ОПК
16 сентября, 10:06 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 16, сентября. /ТАСС

Учения включают в себя два этапа - береговую фазу и морскую часть

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ВЛАДИВОСТОК, 16 сентября. /ТАСС/. Группа офицеров военно-морских сил Китая во главе с заместителем главнокомандующего ВМС вице-адмиралом Тян Чжоном прибыла во Владивосток, чтобы совместно с офицерами Тихоокеанского флота (ТОФ) подготовить второй этап международного российско-китайского военно-морского учения "Морское взаимодействие - 2017". Об этом сообщил в субботу официальный представитель ТОФ капитан 1 ранга Владимир Матвеев.

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"Представители ВМС Китая совместно с офицерами Тихоокеанского флота занимаются подготовкой проведения второго этапа международного российско-китайского военно-морского учения "Морское взаимодействие - 2017" и вопросами захода кораблей ВМС Китая во Владивосток, уточняют заключительные детали и разворачивают штаб руководства учением", - сказал Матвеев.

Международное учение "Морское взаимодействие - 2017" пройдет с 18 по 26 сентября 2017 года на базе Тихоокеанского флота. Учения включают в себя два этапа - береговую фазу и морскую часть. Береговая фаза будет проходить во Владивостоке с 18 по 21 сентября, здесь будут проведены совещания по взаимодействию, тактические летучки, официальные приемы от обеих сторон, спортивные и культурные мероприятия. Кроме того, на полигоне береговых войск Тихоокеанского флота Горностай пройдет тренировка морских пехотинцев двух стран.

Морская часть маневров будет отрабатываться с 22 по 26 сентября в акватории Японского и южной части Охотского морей.

Первый этап учений "Морское взаимодействие - 2017" прошел с 22 по 27 июля в Балтийском море. Для участия во втором этапе учений во Владивосток утром 18 сентября прибудет отряд боевых кораблей ВМС Китая.

Учения в Охотском море будут проходить впервые. Военно-морские силы обеих стран впервые отработают элементы спасения под водой, а также противолодочной борьбы с участием большого количества вооружений, кораблей и самолетов. В состав отряда китайских кораблей, который в среду вышел во Владивосток, входят противолодочный корабль "Шицзячжуан", ракетный сторожевой корабль "Дацин", судно снабжения "Дунпинху" и спасательный корабль "Чандао".

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