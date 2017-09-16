РСК "МиГ" участвует в индийском тендере на поставку истребителей

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СУДАК, 16 сентября. /ТАСС/. АО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" принимает участие в индийском тендере на поставку истребителей МиГ-29К/КУБ.
Об этом журналистам в субботу сообщил генеральный директор компании Илья Тарасенко.
"Мы участвуем в тендере [на поставку в Индию корабельных истребителей МиГ-29К/КУБ], сейчас у нас идут активные переговоры с нашими индийскими коллегами. Тендер организован индийской стороной, мы сейчас находимся в тендерной ситуации", - сказал Тарасенко.
По его словам, компания способна поставить в Индию любое количество самолетов. "Мы развили свои производственные мощности, мы готовы в год выпускать по 36 самолетов, у нас полностью производство готово, поэтому любое количество мы готовы [поставить в Индию], и дальше мы можем развиваться, то есть мы тут гибкие", - сказал он.