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Подразделения ПВО ВДВ уничтожили беспилотники "противника" на учениях "Запад-2017"

Армия и ОПК
16 сентября, 15:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС

В Минобороны уточнили, что всего было уничтожено около 40 высокоскоростных беспилотников

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Более 30 зенитных ракетных комплексов подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Воздушно-десантных войск уничтожили в приграничном районе Псковской области высокоскоростные беспилотники условного противника. Об этом журналистам сообщили в субботу в Минобороны РФ.

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"В ходе учений "Запад-2017" десантники уничтожили около 40 современных высокоскоростных беспилотников условного противника. Уничтожение целей производилось комплексами войсковой ПВО "Стрела-10М", переносными ЗРК "Игла" и установками на БТР-Д", - сообщили в российском военном ведомстве.

Небольшие воздушные цели были обнаружены в ходе сканирования воздушного пространства в условиях низкой облачности на высотах до 800 м.

"Передовые подразделения ПВО ВДВ открыли огонь. Все обнаруженные воздушные цели были поражены", - резюмировали в Минобороны.

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