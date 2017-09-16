АПЛ "Дмитрий Донской" присоединилась к силам Северного флота на учениях

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Подводный ракетоносец "Дмитрий Донской" в ходе масштабных учений присоединился к ударной группе Северного флота (СФ), возглавляемой тяжелым атомным крейсером "Петр Великий". Об этом сообщает в субботу пресс-служба СФ.
"Переход из Белого моря в Баренцево осуществил тяжелый подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Дмитрий Донской". Охраняла тяжелый подводный крейсер корабельная поисково-ударная группа Беломорской военно-морской базы в составе малых противолодочных кораблей "Онега" и "Нарьян-Мар", - сообщили на флоте.
С прибытием в Баренцево море боевых кораблей Беломорской военно-морской базы, Северный флот сформировал ударную группировку, основу которой составили надводный крейсер "Петр Великий" и подводный крейсер "Дмитрий Донской".
На этом этапе учений моряки-североморцы отработали развертывание подводного ракетного крейсера стратегического назначения в позиционном районе для нанесения условного удара межконтинентальными баллистическими ракетами морского базирования.
Противолодочную оборону группы обеспечили пять малых противолодочных кораблей, несколько атомных и дизельных многоцелевых подводных лодок, а также противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38 и противолодочные вертолеты Ка-27.