Лаврентьев: Россия не преследует стратегических целей по закреплению в Сирии

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Россия не имеет стратегических целей по закреплению в Сирии, где главная задача - борьба с терроризмом. Об этом в субботу заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию, глава российской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев в эфире телеканала "Россия 24".

"То, что сейчас делает российская сторона, свидетельствует, что мы не преследуем стратегических целей по закреплению в этом районе. Для нас цель - борьба с международным терроризмом, который представляет угрозу для российских национальных интересов. Это угроза не только России, но и угроза всей Европе и даже США", - подчеркнул он.

По словам Лаврентьева, Россия надеется, что умеренная сирийская оппозиция внесет вклад в подавление террористов в зонах деэскалации, и при необходимости готова оказать соответствующую помощь. "Мы очень надеемся, что режим прекращения боевых действий примет действительно необратимый характер, что создание четырех зон деэскалации приведет к стабилизации ситуации на этих территориях", - добавил он.

С начала мая в Сирии создаются четыре зоны деэскалации, соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. На данный момент функционируют три зоны: на юго-западе Сирии, в Восточной Гуте (пригород Дамаска) и в районе города Хомс. В четвертую зону входят провинция Идлиб и части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама. Нынешний, шестой по счету раунд переговоров по Сирии прошел в Астане 14-15 сентября.