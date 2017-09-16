Им бы в небо: почему абитуриенткам летного училища завидуют космонавты

КРАСНОДАР, 16 сентября. /ТАСС/. Около 120 девушек собрались в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков, чтобы побороться за мечту - стать пилотом. Соискательницы приехали с Дальнего Востока и из заполярного Мурманска, из столицы, с Урала и из соседних городов.

Девичий набор, говорят преподаватели, особенный: не только из-за того, что девушек раньше на военных летчиков не обучали, но и потому, что все абитуриентки "горят" идеей поступить. В течение двух недель они должны пройти три экзамена: оценка психологических качеств, медобследование и проверка физической подготовки.

Девочки и мальчики

"А почему вы про нас, про парней, репортажей не пишете?", - с легкой завистью говорит провожающий меня от КПП училища до женского общежития курсант. - "Мы же настоящие летчики! А летчики - они сильные, выносливые и хитрые!"

Для абитуриенток выделили отдельный корпус, их кураторами и воспитателями будут преподаватели-женщины, в остальном условия учебы будут те же, что и у парней. Сами девушки, которые сейчас приехали в училище на экзамены, отмечают, что здесь относятся к ним "неоднозначно".

"Некоторые парни очень расстроены, потому что здесь всегда была мужская территория, а тут запустили девочек. Мы смотрели фильм, там один из курсантов даже говорит, что он и поступил сюда потому, что нет девушек. А с некоторыми ребятами мы очень хорошо общаемся - нам общаться не запрещают - они говорят: "Молодцы, девчонки!". И офицеры к нам хорошо относятся, поблажки небольшие делают, но мы не наглеем!", - рассказывает ТАСС Ксения Колесова из Липецкой области.

Преподаватель училища Андрей Падалка, который сейчас курирует группу абитуриентов, подчеркивает: "никакой разницы между курсантами-парнями и курсантами-девушками не будет". "Тут еще какой психологический момент. Среди парней конкуренция всегда была, но она привычная - и мужчина в любом случае на высоте уже просто потому, что он мужчина. А тут появляются девушки и парням говорят, что они могут делать то же дело не хуже них. И парни собираются, начинают еще больше стараться", - поясняет он.

Сильные девушки

Во время Великой Отечественной войны для "ночных ведьм" - женского полка ночных бомбардировщиков - специально переоборудовали учебные самолеты, потому что летчицы просто не могли провернуть штурвал. "Сейчас все проще: есть современные технологии, гидроусилители... Так что летать будут на тех же машинах, что и парни", - рассказывают преподаватели училища.

Но все равно физическая подготовка для курсантов - одно из основных направлений. Для поступления абитуриенткам нужно сдать бег на 100 и 1000 метров и еще несколько нормативов. Некоторые упражнения отличаются от "мужского экзамена": например, отжимания заменили на подтягивания.

Этих экзаменов девушки не боятся. Они занимались лыжными гонками или легкой атлетикой, волейболом, единоборствами, а в училище сами тренируются по вечерам: бегают на стадионе и занимаются в спортзале.

"Я занимаюсь боксом. Дома у меня были тренировки по четыре часа: сначала бег, потом тренировки с гантельками, работа с ломом, спарринги и другое. Здесь по вечерам бегаем сами. Что касается хитрости, то это женщины, наверное, даже лучше мужчин это умеют. А силу и выносливость развиваем", - отмечает Ирина Дьяченко со Ставрополья.

Пройти по росту и по здоровью

Требования к здоровью пилотов - более высокие, и для девушек никаких поблажек нет. Начальник медицинской службы Владимир Мокрушин рассказывает, что некоторые соискательницы уже не прошли медкомиссию.

"Требования очень высокие. Есть аномалии, которые незначительны для сухопутных войск, а для нас могут стать серьезной проблемой. Здоровье у них такое же, как и у абитуриентов-мужчин этого же возраста. Здоровье поступающих, у нас во всяком случае, год от года не улучшается. Плюс проблемы желудочно-кишечного тракта из-за газировки и фастфуда, плюс проблемы со зрением из-за гаджетов", - отметил он.

Требований к объемам талии или ширине плеч у летчиков нет, но при этом они не должны страдать ожирением. Но есть ограничения по росту: если пилот ниже 160 сантиметров, то он не сможет управлять самолетом, а если выше 186 см, то при перегрузках его организму будет очень тяжело.

Кроме того, для девушек есть особые условия: во время беременности и кормления ребенка ее не допускают до полетов. "Вообще, у женщин так от природы заложено, что организм более пассивный, а у мужчин больше расположен к активной деятельности, поэтому летчик - больше мужская профессия", - добавляет Мокрушин.

Характер пилота



Психологические качества абитуриентов оцениваются по итогам компьютерного тестирования. В училище отмечают, что почти все кандидатки уже пытались поступить в военные вузы, а значит, они изначально настроены на военную службу.

"В мире считается, что примерно 3% человек могут быть хорошими летчиками - потому что их природа наделила нужными качествами. У нас процент будет больше: конкурс же был объявлен неожиданно, времени на подготовку немного, и кандидатки выбирались из тех, кто уже пытался поступить в военные училища. То есть у девочек есть мотивация для военной службы. И из того, что я видел, глаза у девчонок горят", - рассказывает начальник научно-исследовательского отдела Федор Мальчинский.

Но мотивация, отмечает он, не главное. Летчик должен быстро реагировать на нештатные ситуации, быть выносливым и переносить перегрузки, принимать верное решение в любой ситуации. Для того, чтобы оценить способности будущих пилотов, в училище установлены специальные приборы.

Один из них, например, проверяет твердость руки. Перед началом теста курсант берет в руки планшет, который оценивает его эмоциональное состояние по физиологически параметрам - таким, как пульс. После этого курсанты выполняет несколько несложных заданий, которые позволяют понять, не дрожат ли у него руки: например, нужно провести кончик специального манипулятора (он выглядит как шариковая ручка с тонким металлическим стержнем) через извилистый лабиринт, не задев стенок.

Плакать - только в подушку

В субботу специально для встречи с абитуриентками в Краснодар приехали первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и летчик-космонавт Елена Серова. Кроме того, прибыла делегация Минобороны: замминистра Николай Панков, олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова и призер Игр Наталья Иванова.

Серова, в частности, рассказала, что женщины в любом летном экипаже находятся на особом положении. "[Во время полета к МКС] не раскрылась солнечная батарея с моей стороны, и тут же посыпались шуточки [относительно пола]. По-доброму шутили. Но девочки, готовьтесь, это будет всегда", - предупредила она.

А Терешкова после окончания официальной части пожелала: "Спуску парням не давайте!".

Выражая свое восхищение девушками, пытающимися поступить в училище, космонавты Терешкова и Серова делятся, что в свое время с радостью сами оказались на их месте и боролись бы за поступление в летние училище, но никто им такого шанса не дал. "Выбор профессии военного летчика не каждой дан. И то, что они выбрали, им можно только позавидовать. Потому что в наше время мы только мечтали поступить в летное училище, но женщин брали только в космонавтику", - шутит Терешкова.

По ее словам, вопрос об обучении женщин по военным летным специальностям поднимался не один год, и от того, как проявят себя первые курсантки, во многом зависит, будут ли набирать девушек в будущем.

"От вашего усердия, вашей учебы, вашей летной работы зависит дорога для других, кто хочет покорить мир, кто хочет быть в дружбе с высотой, с самолетами. <...> Мы, особенно первая женская группа космонавтов, прошли все эти сложности - у нас было много слез, плакали, например, когда кого-то отсеивали. Но в этой профессии надо быть сильной, надо быть упорной и выносливой. Еще нужны знания, выдержка и мужество - никто не может гарантировать, что все будет идеально, и, если случится нештатная ситуация, нужно взять себя в руки и спокойно ее разрулить", - говорит Терешкова.

"Нам повезло что мы родились девчонкам. Мы можем поплакать. Но плакать лучше в подушку, чтобы никто не видел, а потом умыться, и подумать: а что делать дальше. В большом спорте тоже бывает такое понятие - мандраж: ноги не слушаются, кто-то не спит ночь перед соревнованиями, кто-то не может есть. Если вы сумеете совладать с собой, научитесь руководить своим организмом, своими эмоциями, то все у вас будет хорошо, и небо вам покорится", - уверена Ишмуратова.

Идти до конца Подведение итогов отбора намечено на 24 сентября, а 30-го новоиспеченные курсантки должны будут принести присягу. Однако уже в субботу будет произведен первый отсев.

"Конкурс большой. Изначально было 214 человек, сейчас [приехало в училище] вас поменьше. Вам предстоит пройти очень серьезные испытания. Но если чего-то не получится, то не отчаивайтесь, вы уже сделали дерзкий мужской выбор", - сказал на встрече с абитуриентками замминистра Панков.

Он добавил, что с девочками, которые не поступят в училище в этом наборе, "готовы работать на следующий год". И действительно, немало тех, кто не собирается отступать в случае неудачи.

Лена Елескина из Пензенской области как раз из тех девушек, которые не сдаются. Она занималась лыжными гонками, тяжелой атлетикой, и - в тайне от родителей - самбо, закончила школу с золотой медалью и поступила на престижную специальность "Электроэнергетика", где обычно учатся одни парни. "Если я не поступлю в этот раз, то я буду пробовать в следующем году, и еще, и еще, пока не добьюсь своего", - упрямо говорит девушка.

Карина Сапунова

