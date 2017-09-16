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Шойгу: каждый россиянин с уважением относится к труду военных

Армия и ОПК
16 сентября, 20:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС

По словам главы Минобороны, большое количество российских офицеров, летчиков моряков сегодня проходят службу, защищая Родину от международного терроризма в Сирии

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Каждый житель России с уважением относится к нелегкому труду военных, которые оттачивают свое мастерство на учениях и в реальной боевой обстановке. Об этом заявил в субботу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе награждения лауреатов фестиваля-конкурса "Армия России".

"Я абсолютно уверен в том, что каждый из нас с огромным уважением относится к труду военных. Сирия и операция там - это не единственное место, где наши военнослужащие оттачивают свое мастерство. Это безусловно возросшее кратно количество учений, безусловно, все то, что связано с внезапными проверками и задействованием полигонов почти на 90%. Все военнослужащие 80% времени проводят на полигонах", - сказал глава российского военного ведомства.

По его словам, большое количество российских офицеров, летчиков моряков сегодня проходят службу, защищая Родину от международного терроризма в Сирийской Арабской Республике, "каждый день совершая сотни вылетов и выполняя те задачи, которые не под силу другим".

"Поздравляю сегодня этих замечательных ребят, хотел бы пожелать, чтобы как можно больше времени мы тратили на учебу, тогда намного меньше будет в бою", - сказал Шойгу.

Церемония чествования победителей конкурса "Армия России" прошла на открытой сцене у здания Национального центра управления обороной РФ. Известные общественные деятели, артисты и спортсмены уже в четвертый раз чествуют лучших представителей военных профессий.

Многие из них получили награды от руководства Минобороны России за успешное выполнение специальных задач в Сирийской Арабской Республике.

В этом году на сцену поднялись лучшие военные полицейские, летчики, моряки, танкисты, подводники, специалисты материально-технического обеспечения, расчеты беспилотных летательных аппаратов. Их наградили в номинациях "Мужество и честь", "На страже Родины", "Орлиный глаз", "Броня крепка" и других.

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