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Корветы Балтфлота на учениях "Запад-2017" уничтожили воздушные, морские и береговые цели

Армия и ОПК
17 сентября, 0:39 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 17, сентября. /ТАСС

По легенде, флотская разведка зафиксировала взлет "вражеских" самолетов и вертолетов, целью которых было уничтожение кораблей Балтийского флота

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© Виталий Невар/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 17 сентября. /ТАСС/. Корветы Балтийского флота в рамках российско-белорусских стратегических учений "Запад-2017" нанесли артиллерийский удар по морским и береговым целям, а также уничтожили авиацию условного противника. Об этом сообщил представитель флота Роман Мартов.

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"В рамках совместного стратегического учения "Запад-2017" в акватории Балтийского моря экипажи корветов "Сообразительный", "Стойкий", "Стерегущий" и "Бойкий" успешно отработали задачи по отражению атак средств воздушного нападения условного противника и нанесли артиллерийский удар по морским и береговым целям", - сказал Мартов.

По его словам, моряки вели огонь по морским щитам, имитирующим отряд боевых кораблей, а также по буйковым полям за пределами прямой видимости, изображавшим "неприятельскую" береговую артиллерию.

Кроме того, корветы отразили нападение с воздуха. По легенде учений, флотская разведка зафиксировала взлет "вражеских" самолетов и вертолетов, целью которых было уничтожение кораблей Балтийского флота. В роли неприятеля выступили фронтовые бомбардировщики Су-24 и противолодочные вертолеты Ка-27.

"На кораблях были активированы средства радиоэлектронной борьбы и поставлены активные и пассивные помехи. При подходе целей на рубеж ведения огня экипажами корветов одновременно были выполнены практические стрельбы из корабельных комплексов АК-630 и А-190, в ходе которых авиация условного противника была уничтожена", - заключил Мартов.

Совместные российско-белорусские стратегические учения "Запад-2017" проходят на территории двух стран 14-20 сентября. В них принимают участие около 12,7 тыс. военных (в том числе примерно 10,2 тыс. на территории Белоруссии), задействовано около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, включая около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также 10 кораблей.

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Стратегические учения "Запад-2017"
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