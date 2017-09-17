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Российские военные задействовали на учениях "Запад-2017" новейшую версию танков Т-72Б3

Армия и ОПК
17 сентября, 4:10 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 17, сентября. /ТАСС

Для экипажей танков стратегическое учение стало первым масштабным испытанием

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© Сергей Бобылев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Войска Западного военного округа задействовали в стратегических учениях "Запад-2017" танки Т-72Б3 новейшей модификации, для которых эти маневры стали первым масштабным испытанием. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе округа.

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"Совместное стратегическое учение "Запад-2017" стало первым масштабным испытанием для экипажей танков Т-72Б3 новейшей модификации, которые поступили на вооружение танковой армии Западного военного округа. Экипажи танков Т-72Б3 совершают многокилометровые марши по пересеченной местности с различными грунтами, естественными препятствиями, проводят боевые стрельбы в дневное и ночное время, а также отрабатывают совершение скоростных маневров", - рассказали в пресс-службе.

В округе напомнили, что новый вариант Т-72Б3 оборудован двигателем повышенной мощности и автоматической коробкой передач, а также системой автоматизации контроля и управления силовой установкой, он оснащается модернизированной системой управления огнем и камерой заднего вида. Боевая машина также получила новую защиту, состоящую из многослойного бронирования и противокумулятивных экранов.

Как сообщалось ранее, российские военные получают новую версию модернизированного танка Т-72Б3, запущенную в серию в прошлом году. Улучшенные танки оснащаются двигателем мощностью 1130 лошадиных сил и новыми элементами защиты, в том числе бортовыми экранами со встроенными модулями динамической защиты "Реликт" и решетчатыми противокумулятивными экранами моторно-трансмиссионного отсека. По данным открытых источников, модернизированные боевые машины также получают новое орудие калибра 125 мм и прицел "Сосна-У". Эта версия танка была продемонстрирована широкой публике на репетициях парада Победы и на самом параде в 2017 году.

Совместные российско-белорусские стратегические учения "Запад-2017" проходят на территории двух стран 14-20 сентября. В них принимают участие около 12,7 тыс. военных (в том числе примерно 10,2 тыс на территории Белоруссии), задействовано около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, включая около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также 10 кораблей.

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Стратегические учения "Запад-2017"
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