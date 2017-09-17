РФ и Китай отправят на второй этап "Морского взаимодействия" 11 кораблей и две подлодки

ВЛАДИВОСТОК, 17 сентября. /ТАСС/. Российские и китайские военные задействуют во втором этапе учений "Морское взаимодействие - 2017", который начнется в понедельник в Японском и Охотском морях, 11 надводных кораблей и судов, а также две подлодки. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Тихоокеанского флота Владимир Матвеев.

"Во втором этапе международного российско-китайского военно-морского учения "Морское взаимодействие - 2017" будет задействовано 11 надводных кораблей, две подводные лодки, два глубоководных спасательных аппарата, четыре противолодочных самолета и четыре корабельных вертолета", - сказал Матвеев.

ВМФ России будет представлен большим противолодочным кораблем "Адмирал Трибуц", новейшим корветом "Совершенный" и спасательным судном "Игорь Белоусов", на борту которого будет находиться спасательный аппарат "АС-40". Кроме того, от Тихоокеанского флота в маневрах примет участие ракетный катер "Р-11", а в состав сил обеспечения будут выделены малый противолодочный корабль "Советская Гавань", гидрографическое судно "Виктор Фалеев", морской буксир "МБ-93" и две дизель-электрические субмарины, названия которых Матвеев не привел.

Китайский флот отправит на учения эсминец "Ши Цзячжуан", сторожевой корабль "Да Цин", корабль комплексного снабжения "Дун Пинху" и спасательное судно "Чандао" с глубоководным аппаратом "Элар-7".

"Кроме того, в ходе морской фазы учения будет проведена отработка вопросов взаимодействия с авиацией. В этом элементе будут задействованы два самолета Ил-38, два самолета Ту-142М3, вертолет Ка-27ПС и вертолет Ка-27 морской авиации Тихоокеанского флота. Авиация ВМС [Народно-освободительной армии] Китая будет представлена корабельными вертолетами Z-9C и Z-9D", - уточнил Матвеев.

Второй этап совместных маневров "Морское взаимодействие - 2017" пройдет с 18 по 26 сентября на базе Тихоокеанского флота. Береговая фаза состоится во Владивостоке с 18 по 21 сентября, в ходе нее на полигоне Горностай будет проведена тренировка морских пехотинцев России и Китая. Морская часть учений намечена на 22-26 сентября в акватории Японского и южной части Охотского морей. Первый этап учений прошел в июле в Балтийском море.