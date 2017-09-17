Российские и египетские десантники начали основную фазу учений "Защитники дружбы - 2017"

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сентября. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия основной фазы совместных российско-египетских тактических учений "Защитники дружбы - 2017" состоялась на базе одной из воинских частей ВДВ России, дислоцированной в Краснодарском крае. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
"В рамках тактических учений подразделения Воздушно-десантных войск России и парашютно-десантных войск Вооруженных сил Египта будут проводить десантирование, совершать маневр в район выполнения учебно-боевых задач, а также захватывать и удерживать горный перевал на Кубани", - сказал Астафьев.
Он уточнил, что маневры будут проходить в горной местности с сухим субтропическим климатом на полигоне Раевское в Краснодарском крае.
Как ранее сообщал ТАСС, около 50 десантников из Египта прибыли в Новороссийск 6 сентября для участия в первых совместных российско-египетских тактических учениях "Защитники дружбы - 2017".
В ходе подготовки к основной фазе маневров гости осуществили десантирование парашютным способом из самолетов Ил-76 Военно-транспортной авиации России в составе подразделения, используя парашют ВДВ России Д-10. Кроме того, они вместе с российскими десантниками приняли участие в занятиях по боевому применению гранатометов, пулеметов и автоматического оружия различного калибра. Египетские военные в ходе мероприятий боевого слаживания также освоили российскую боевую экипировку "Ратник".