Минобороны РФ опровергло заявление Пентагона об ударе ВКС РФ по сирийской оппозиции

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Минобороны РФ опровергло заявление Пентагона об ударе ВКС по сирийской оппозиции, отметив, что удары наносятся только по целям запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

"При этом российские ВКС наносят точечные удары только по разведанным и подтвержденным по нескольким каналам целям в подконтрольных ИГИЛ (устаревшее название ИГ - прим. ТАСС) районах. В первую очередь уничтожаются огневые точки террористов, из которых ведется массированный огонь по сирийским войскам", - сказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Как ранее заявили в Пентагоне, от удара российских ВКС якобы пострадали бойцы поддерживаемых США и их союзниками отрядов "Сирийских демократических сил" (СДС).