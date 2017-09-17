Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минобороны РФ опровергло заявление Пентагона об ударе ВКС РФ по сирийской оппозиции

Армия и ОПК
17 сентября, 13:09 дата обновления: 17 сентября, 13:21 UTC+3

В военном ведомстве отметили, что удары наносятся только по целям террористической группировки "Исламское государство"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Минобороны РФ опровергло заявление Пентагона об ударе ВКС по сирийской оппозиции, отметив, что удары наносятся только по целям запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

"При этом российские ВКС наносят точечные удары только по разведанным и подтвержденным по нескольким каналам целям в подконтрольных ИГИЛ (устаревшее название ИГ - прим. ТАСС) районах. В первую очередь уничтожаются огневые точки террористов, из которых ведется массированный огонь по сирийским войскам", - сказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Как ранее заявили в Пентагоне, от удара российских ВКС якобы пострадали бойцы поддерживаемых США и их союзниками отрядов "Сирийских демократических сил" (СДС).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
США Сирия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
"Тигр"-трансформер
Триумф “Ворчуна”
Фото
Мирей Матье
20
Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня"
8
Турецкие звезды: выступление пилотажной группы на форуме "Армия-2017"
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Олимпийская чемпионка по биатлону Медведцева попала в ДТП под Красноярском
2
Черногорский вратарь Ленац был застрелен во время тренировки
3
Олимпийская чемпионка по биатлону Медведцева находится в стационаре после аварии
4
Матвиенко: в идее Госдепа разместить миротворцев ООН на границе РФ и Украины нет логики
5
Саакашвили хочет 17 октября собрать в Киеве митинг и объявить требования по реформе власти
6
"Настоящая лабуда": судейство боя Головкин - Альварес подверглось критике
7
В ДНР запретили ввозить украинскую свинину
Темы дня
Новости партнеров
Реклама