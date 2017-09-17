Путин в понедельник проинспектирует ход учений "Запад-2017"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 18 сентября, проинспектирует ход стратегических учений "Запад-2017" в Ленинградской области.

Об это в воскресенье сообщила пресс-служба Кремля.

"Верховный главнокомандующий проинспектирует действия Вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии на основном этапе совместного стратегического учения "Запад-2017", который пройдет на полигоне Лужский", - говорится в сообщении.

Учения проходят на территории двух стран 14-20 сентября. В них принимают участие около 12,7 тыс. военных, задействовано около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, включая около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также 10 кораблей.