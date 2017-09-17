Путин в понедельник проинспектирует ход учений "Запад-2017"

Ребров: "Спартак" не имеет права упускать победу в таких матчах, как с "Тосно"Спорт 17 сентября, 16:15
Тигиев: футболисты "Спартака" могли расслабиться и потерять концентрацию в игре с "Тосно"Спорт 17 сентября, 16:01
Промес: футболисты "Спартака" должны вместе пережить неудачу в матче с "Тосно"Спорт 17 сентября, 15:59
Мостовой: многие футболисты "Спартака" еще не отошли от эйфории после чемпионстваСпорт 17 сентября, 15:55
У футболиста "Спартака" Тигиева подозрение на серьезную травму коленаСпорт 17 сентября, 15:53
Багдад и Москва спустя 13 лет возобновили прямое авиасообщениеЭкономика и бизнес 17 сентября, 15:51
Эксперт: ничья в бою Головкин - Альварес является закономернойСпорт 17 сентября, 15:50
Даниил Квят сошел в гонке Гран-при СингапураСпорт 17 сентября, 15:45
Каррера заявил, что у футболистов "Спартака" нет психологических проблемСпорт 17 сентября, 15:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 18 сентября, проинспектирует ход стратегических учений "Запад-2017" в Ленинградской области.
Об это в воскресенье сообщила пресс-служба Кремля.
"Верховный главнокомандующий проинспектирует действия Вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии на основном этапе совместного стратегического учения "Запад-2017", который пройдет на полигоне Лужский", - говорится в сообщении.
Учения проходят на территории двух стран 14-20 сентября. В них принимают участие около 12,7 тыс. военных, задействовано около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, включая около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также 10 кораблей.