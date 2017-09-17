Вертолетчики Балтфлота потопили подлодку условного противника на учениях "Запад-2017"

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КАЛИНИНГРАД, 17 сентября. /ТАСС/. Экипажи вертолетов морской авиации Балтийского флота обнаружили и уничтожили подводную лодку условного противника в ходе стратегических учений "Запад-2017". Об этом в воскресенье сообщил журналистам официальный представитель флота Роман Мартов.
"В районе морских путей была обнаружена подводная лодка условного противника... в указанный квадрат моря были направлены вертолеты морской авиации флота Ка-27ПЛ, экипажи отработали задачи по поиску и слежению за подлодкой с комплексным использованием радиолокационных и гидроакустических средств", - сказал он. Летчики выследили субмарину, после чего она была уничтожена авиабомбами.
Ранее в воскресенье экипажи вертолетов Ка-27ПЛ оказали поддержку кораблям Балтийского флота при уничтожении ими другой подводной лодки условного противника.
Совместные российско-белорусские стратегические учения "Запад-2017" проходят на территории двух стран 14-20 сентября. В них принимают участие около 12,7 тыс. военных (в том числе примерно 10,2 тыс. на территории Белоруссии), задействовано около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, включая около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также 10 кораблей.