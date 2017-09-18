Путин в Ленинградской области посетит основной этап учений "Запад-2017"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник посетит в Ленинградской области учения "Запад-2017", сообщила пресс-служба Кремля.

"18 сентября Верховный главнокомандующий проинспектирует действия вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии на основном этапе совместного стратегического учения "Запад-2017", который пройдет на полигоне "Лужский", - говорится в сообщении.

Как ранее отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин будет наблюдать за маневрами с командного пункта. По словам представителя Кремля, поездка главы государства на один из этапов "Запада-2017" никак не связана с обеспокоенностью ряда стран этими учениями: Путин всегда посещает такие крупные мероприятия как Верховный главнокомандующий.

Песков отверг также какие-либо упреки из-за рубежа относительно уровня открытости учений. Как подчеркнул пресс-секретарь президента, проведение подобных мероприятий - это обычная практика, все делается в строгом соответствии с международным правом, причем Минобороны России всегда сохраняет максимально возможный уровень транспарентности.

"Мы считаем абсолютно провокационной волну нагнетания страстей вокруг этих учений", - заключил Песков в беседе с журналистами.

Учения "Запад-2017"

Совместные стратегические учения "Запад-2017" проходят с 14 по 20 сентября на трех полигонах в России (Лужский, Струги Красные и Правдинский), а также на шести белорусских полигонах (Лепельский, Лосвидо, Борисовский, Осиповический, Ружанский, Домановский) и на участке местности Дретунь.

В маневрах задействованы до 12,7 тыс. военных (в том числе примерно 10,2 тыс. на территории Белоруссии), около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также 10 кораблей.

Основные цели учений - совершенствование оперативной совместимости штабов различных уровней, сопряжение перспективных систем управления войсками и оружием, апробация новых уставных документов, получение командирами всех степеней практики планирования мероприятий военного характера и управления войсками на основе опыта современных вооруженных конфликтов.

Как сообщила в пятницу, 15 сентября пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, Александр Лукашенко планирует посетить российско-белорусские учения "Запад-2017" на территории своей страны. Она при этом не уточнила конкретную дату и место.