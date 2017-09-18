Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин в Ленинградской области посетит основной этап учений "Запад-2017"

Армия и ОПК
18 сентября, 0:08 UTC+3 МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

Президент России будет наблюдать за маневрами с командного пункта на полигоне "Лужский"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и президент РФ Владимир Путин

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и президент РФ Владимир Путин

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник посетит в Ленинградской области учения "Запад-2017", сообщила пресс-служба Кремля.

Смотрите также

У "дверей" Евросоюза: почему учения "Запад-2017" напугали НАТО

"18 сентября Верховный главнокомандующий проинспектирует действия вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии на основном этапе совместного стратегического учения "Запад-2017", который пройдет на полигоне "Лужский", - говорится в сообщении.

Как ранее отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин будет наблюдать за маневрами с командного пункта. По словам представителя Кремля, поездка главы государства на один из этапов "Запада-2017" никак не связана с обеспокоенностью ряда стран этими учениями: Путин всегда посещает такие крупные мероприятия как Верховный главнокомандующий.

Песков отверг также какие-либо упреки из-за рубежа относительно уровня открытости учений. Как подчеркнул пресс-секретарь президента, проведение подобных мероприятий - это обычная практика, все делается в строгом соответствии с международным правом, причем Минобороны России всегда сохраняет максимально возможный уровень транспарентности.

"Мы считаем абсолютно провокационной волну нагнетания страстей вокруг этих учений", - заключил Песков в беседе с журналистами.

Учения "Запад-2017"

Совместные стратегические учения "Запад-2017" проходят с 14 по 20 сентября на трех полигонах в России (Лужский, Струги Красные и Правдинский), а также на шести белорусских полигонах (Лепельский, Лосвидо, Борисовский, Осиповический, Ружанский, Домановский) и на участке местности Дретунь.

Смотрите также

Участники учений "Запад-2017" в понедельник отработают уничтожение диверсантов и боевиков

Минобороны Белоруссии: на учениях "Запад-2017" апробируют новые виды вооружения и техники

Российские военные используют на учениях "Запад-2017" аэростаты-разведчики

Ударные вертолеты ЗВО оказали войскам поддержку с воздуха на учениях "Запад-2017"

В маневрах задействованы до 12,7 тыс. военных (в том числе примерно 10,2 тыс. на территории Белоруссии), около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также 10 кораблей.

Основные цели учений - совершенствование оперативной совместимости штабов различных уровней, сопряжение перспективных систем управления войсками и оружием, апробация новых уставных документов, получение командирами всех степеней практики планирования мероприятий военного характера и управления войсками на основе опыта современных вооруженных конфликтов.

Как сообщила в пятницу, 15 сентября пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, Александр Лукашенко планирует посетить российско-белорусские учения "Запад-2017" на территории своей страны. Она при этом не уточнила конкретную дату и место.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Стратегические учения "Запад-2017"
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович Лукашенко, Александр Григорьевич
Страны
Россия Белоруссия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
"Тигр"-трансформер
Триумф “Ворчуна”
Фото
Мирей Матье
20
Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня"
8
Турецкие звезды: выступление пилотажной группы на форуме "Армия-2017"
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сообщение о "минировании" МЕГА Теплый стан в Москве оказалось ложным
2
Слепцова рассказала, что Медведцева чувствует себя нормально после ДТП
3
Хейли: КНДР будет уничтожена, если продолжит "безрассудное поведение"
4
Тропический шторм "Мария" в Атлантике усилился до урагана
5
Сборная Словении впервые в истории стала чемпионом Европы по баскетболу
6
Победителем конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой стал грузинский бас
7
В Саратове 18 сентября простятся с заслуженной артисткой РФ Валентиной Строгановой
Темы дня
Новости партнеров
Реклама