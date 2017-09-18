Штурмовики Су-25 уничтожили колонны техники условного противника на учениях "Запад-2017"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили колонны автомобильной и бронированной техники условного противника на полигоне в Ленинградской области в рамках стратегических учений "Запад-2017". Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"При выполнении боевого применения экипажи самолетов Су-25 отработали визуальное обнаружение наземных целей и далее по команде ведущего экипажа выполнили практические пуски неуправляемого ракетного вооружения и стрельбу из авиационной пушки", - заявили в военном ведомстве.

Отмечается, что после этого экипажи совершили противоракетное маневрирование с отстрелом пиропатронов и элементы высшего пилотажа, уходя от ответного удара с земли. Авиационное прикрытие для отражения удара с воздуха при этом осуществляла пара истребителей Су-35С, добавили в Минобороны.

Совместные стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии и России. В них принимают участие около 12,7 тыс. военных (в том числе примерно 10,2 тыс. на белорусской территории). В маневрах задействованы около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов.