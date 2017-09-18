На учениях в Белоруссии ведут оборонительные бои и уничтожают условных диверсантов

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На учениях в Белоруссии ведут оборонительные бои и уничтожают условных диверсантовАрмия и ОПК 18 сентября, 12:39
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МИНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Российские и белорусские подразделения из состава региональной группировки войск (РГВ) в рамках учений "Запад-2017" в понедельник приступили в Белоруссии к отработке ведения оборонительного боя при поддержке артиллерии и авиации.
На полигоне Борисовский (Минская область) проводится розыгрыш боевых действий "по отражению наступления противника с этапом боевой стрельбы", сообщили в минобороны Белоруссии. По его информации, действия общевойсковых подразделений поддерживаются огнем артиллерии и ударами авиации. В частности, для ведения разведки условного противника, обеспечения управления и наведения авиации задействуются самолеты Су-24MP. Одновременно подразделения ПВО обеспечивают противовоздушное прикрытие пунктов управления, огневых позиций, районов обороны воинских частей и подразделений.
В это же время на полигоне Осиповичский (Могилевская область) общевойсковые подразделения приступили к выполнению задач по отражению наступления условного противника. Для решения поставленных перед обороняющимися войсками задач привлекается авиация, которая применяет необходимые для этого средства поражения. Кроме того, "действия механизированных и танковых подразделений поддерживаются ударами и огнем артиллерии", - отметили в оборонном ведомстве. При отработке вопросов авиационной поддержки на полигонах задействованы экипажи вертолетов, которые осуществляют высадку воздушного десанта, одновременно обеспечивая прикрытие его высадки.
Вопросам поиска, блокирования, уничтожения условных диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и незаконных вооруженных формирований (НВФ) в ходе нынешних учений уделяется особое внимание. Как пояснили в белорусском минобороны, определение замысла учений осуществлялось на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет. В его основу положен один из вариантов возникновения кризисной ситуации и нарастания конфликта, основное содержание которого заключается "в обострении отношений между государствами на почве межнациональных, этно-религиозных противоречий и территориальных претензий", - уточнили военные. Розыгрыши проводятся в соответствии с замыслом, когда на территорию Союзного государства Белоруссии и России проникают экстремистские группы, ставящие своей целью проведение террористических актов и дестабилизацию обстановки. Незаконные вооруженные формирования имеют внешнюю поддержку, им оказывается материально-техническая помощь, нелегально поставляется вооружение и военная техника с воздуха и моря. "По подобному сценарию начинались все вооруженные конфликты в последнее время", - отметили в минобороны.
В ходе сегодняшнего розыгрыша на полигоне Лепельский (Витебская область) воинские части и подразделения отрабатывают вопросы поиска, блокирования и уничтожения НВФ при поддержке авиации. "Одновременно вертолетами белорусских ВВС и войск ПВО решаются задачи по доразведке диверсионных групп условного противника, НВФ и их уничтожению", - сообщили военные. Также на полигонах Лосвидо и Дретунь, расположенных в Витебской области, подразделения сил специальных операций отрабатывают вопросы ведения разведки мест базирования и организации засад на возможных путях выдвижения ДРГ условного противника и групп НВФ. На полигоне Доманово (Брестская область) подразделения ПВО совершенствуют навыки по подготовке и совершению марша в новый позиционный район, а также отражению нападения диверсантов в ходе марша.
Совместные стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на шести полигонах и двух участках местности в Белоруссии и трех полигонах в России. В них принимают участие около 12,7 тыс. военных (в том числе примерно 10,2 тыс. на белорусской территории). В маневрах задействованы около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов.