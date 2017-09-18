На учениях в Белоруссии ведут оборонительные бои и уничтожают условных диверсантов

МИНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Российские и белорусские подразделения из состава региональной группировки войск (РГВ) в рамках учений "Запад-2017" в понедельник приступили в Белоруссии к отработке ведения оборонительного боя при поддержке артиллерии и авиации.

На полигоне Борисовский (Минская область) проводится розыгрыш боевых действий "по отражению наступления противника с этапом боевой стрельбы", сообщили в минобороны Белоруссии. По его информации, действия общевойсковых подразделений поддерживаются огнем артиллерии и ударами авиации. В частности, для ведения разведки условного противника, обеспечения управления и наведения авиации задействуются самолеты Су-24MP. Одновременно подразделения ПВО обеспечивают противовоздушное прикрытие пунктов управления, огневых позиций, районов обороны воинских частей и подразделений.

В это же время на полигоне Осиповичский (Могилевская область) общевойсковые подразделения приступили к выполнению задач по отражению наступления условного противника. Для решения поставленных перед обороняющимися войсками задач привлекается авиация, которая применяет необходимые для этого средства поражения. Кроме того, "действия механизированных и танковых подразделений поддерживаются ударами и огнем артиллерии", - отметили в оборонном ведомстве. При отработке вопросов авиационной поддержки на полигонах задействованы экипажи вертолетов, которые осуществляют высадку воздушного десанта, одновременно обеспечивая прикрытие его высадки.

Охота на диверсантов

Вопросам поиска, блокирования, уничтожения условных диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и незаконных вооруженных формирований (НВФ) в ходе нынешних учений уделяется особое внимание. Как пояснили в белорусском минобороны, определение замысла учений осуществлялось на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет. В его основу положен один из вариантов возникновения кризисной ситуации и нарастания конфликта, основное содержание которого заключается "в обострении отношений между государствами на почве межнациональных, этно-религиозных противоречий и территориальных претензий", - уточнили военные. Розыгрыши проводятся в соответствии с замыслом, когда на территорию Союзного государства Белоруссии и России проникают экстремистские группы, ставящие своей целью проведение террористических актов и дестабилизацию обстановки. Незаконные вооруженные формирования имеют внешнюю поддержку, им оказывается материально-техническая помощь, нелегально поставляется вооружение и военная техника с воздуха и моря. "По подобному сценарию начинались все вооруженные конфликты в последнее время", - отметили в минобороны.

В ходе сегодняшнего розыгрыша на полигоне Лепельский (Витебская область) воинские части и подразделения отрабатывают вопросы поиска, блокирования и уничтожения НВФ при поддержке авиации. "Одновременно вертолетами белорусских ВВС и войск ПВО решаются задачи по доразведке диверсионных групп условного противника, НВФ и их уничтожению", - сообщили военные. Также на полигонах Лосвидо и Дретунь, расположенных в Витебской области, подразделения сил специальных операций отрабатывают вопросы ведения разведки мест базирования и организации засад на возможных путях выдвижения ДРГ условного противника и групп НВФ. На полигоне Доманово (Брестская область) подразделения ПВО совершенствуют навыки по подготовке и совершению марша в новый позиционный район, а также отражению нападения диверсантов в ходе марша.

Учения Союзного государства

Совместные стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на шести полигонах и двух участках местности в Белоруссии и трех полигонах в России. В них принимают участие около 12,7 тыс. военных (в том числе примерно 10,2 тыс. на белорусской территории). В маневрах задействованы около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов.