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Зенитчики Центрального военного округа получили по гособоронзаказу партию "Панцирей-С1"

Армия и ОПК
18 сентября, 15:13 UTC+3 ТАСС

Первые боевые стрельбы пройдут в Астраханской области на этой неделе

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ТАСС, 18 сентября. Зенитчики Центрального военного округа, отвечающие за противовоздушную оборону в регионах Поволжья, получили по гособоронзаказу партию зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", сообщили в понедельник в пресс-службе округа.

"Новая техника передана военнослужащим на полигоне Ашулук в Астраханской области. Сейчас расчеты готовятся провести из комплексов первые боевые стрельбы, они запланированы на этой неделе", - говорится в сообщении.

Ранее все экипажи комплексов прошли обучение в учебном центре зенитных ракетных войск в Ленинградской области. Планируется, что в районы постоянной дислокации в регионах Поволжья комплексы прибудут в начале октября. Количество полученных комплексов и регионы дислокации не раскрываются.

ЗРПК "Панцирь-С1" предназначен для ближнего прикрытия от всех средств воздушного нападения в сложной радиоэлектронной обстановке при любых погодных условиях. Современное ракетно-пушечное вооружение обеспечивает поражение всех типов пилотируемых и беспилотных целей.

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